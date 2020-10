Uomini e Donne, Lucrezia svela il vero motivo per cui è andata via, su Armando spiazza: “Se un giorno lo rivedessi…”

Nell’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, in edicola a partire da oggi, venerdì 16 ottobre, è presente un’intervista fatta a Lucrezia Comanducci. La ragazza ha generato molto sgomento per aver fatto parte del triangolo amoroso che ha visto coinvolti Gianluca e Armando.

La dama ha spiegato i reali motivi che l’hanno spinta ad andare via e poi ha sganciato una bomba su Armando. Specie su quest”ultimo ha detto che sarebbe felicissima se lui la cercasse al di fuori delle telecamere. Andiamo a vedere tutto ciò che ha detto.

I motivi della fuga di Lucrezia da Uomini e Donne

Lucrezia Comanducci, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si è lasciata molto andare nel corso di un’intervista con il magazine del programma. La fanciulla ha cominciato spiegando i reali motivi che l’hanno spinta ad abbandonare la trasmissione. A quanto pare, in tale contesto non si sentiva affatto a suo agio. Parenti e amici le hanno fatto notare di essere diversa e troppo chiusa. Solitamente, Lucrezia non ha nessuna difficoltà ad essere se stessa e d a palesare la sua opinione. Davanti alle telecamere, però, si è bloccata.

Anche i membri della redazione del talk show le hanno fatto notare questa cosa, dato che in studio sembrava troppo impacciata. La Comanducci ha detto di non sapere per quale ragione i riflettori le hanno fatto questo effetto. Pertanto, non riuscendo più a gestire la situazione, la ragazza ha preso la drastica decisione di andare via. Ad ogni modo, conserva un buon ricordo sia di Gianluca sia di Armando.

I pareri su Armando e Gianluca

In merito a quest’ultimo, Lucrezia ha detto che il regolamento di Uomini e Donne prevede che i due non possano incontrarsi al di fuori, dato che lei non fa più parte della trasmissione. Ad ogni modo, se Armando le facesse una sorpresa e decidesse di raggiungerla, lei sarebbe molto felice. Durante il periodo di permanenza in studio, infatti, la ragazza si è molto relazionata con lui ed è rimasta particolarmente colpita.

Su Gianluca, invece, ha detto di non aver avuto modo di conoscerlo per bene. Nonostante questo, però, lo trova un ragazzo sincero e tranquillo. La ragazza, poi, ha svelato che, secondo il suo punto di vista, il tronista potrebbe scegliere Gabriella, l’unica che, almeno per il momento, sembra essere affine al suo modo di fare.