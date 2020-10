Stefano Bettarini si scaglia contro Dayane Mello (sua ex fidanzata)

Stefano Bettarini ha commentato il comportamento della sua ex fidanzata nella Casa di Grande Fratello Vip. Ecco le sue dichiarazioni

GF Vip: Stefano Bettarini commenta la nuova edizione

Stefano Bettarini ha partecipato alla prima edizione di Grande Fratello Vip e recentemente è stato interpellato da Casa Chi per commentare la nuova edizione. La cosa che ha fatto più scalpore è stato il suo attacco a Pierpaolo Pretelli.

Quest’ultimo era uno dei tentatori della prima edizione di Temptation Island Vip in cui Stefano ha partecipato con Nicoletta Larini. Stefano ha mostrato in diretta il messaggio che a fine programma Pierpaolo ha mandato a Nicoletta. Era un semplice “come stai?”, ma a lui ha dato molto fastidio.

Stefano Bettarini attacca Dayane Mello

L’ex calciatore ne ha avuto da dire un po’ su tutti, ma in particolare nei confronti della sua ex fidanzata Dayane Mello. Se vi ricordate Stefano alcuni anni fa era l’inviato de L’Isola dei Famosi, edizione in cui la modella era una delle concorrenti. Dayane ci ha provato più volte con Stefano e quando è stata eliminata tra loro c’è stata una relazione.

La storia è durata il tempo di una passione e poi si è spento tutto. Stefano non ha avuto belle parole nei confronti della ragazza. Ha detto: “Ndo cojo cojo, basta far parlare di sè“. Insomma, lui pensa che lei adotti questa strategia in ogni reality solamente per andare avanti nel gioco e per far parlare di lei. La pensa così anche per la loro breve storia. Tuttavia, non ha una buona opinione nemmeno di Francesco Oppini che, secondo lui, si è tirato indietro solo perchè ha visto il messaggio della madre.

Nel frattempo, però, corre voce che oltre al concorrenti gay che Alfonso Signorini ha intenzione di far entrare per accontentare Tommaso Zorzi, entrerà nella Casa anche Stefano Bettarini. Non rimane che attendere la puntata in diretta di Grande Fratello Vip.

Le ultime novità

Così come ha detto anche Bettarini, Franceska Pepe sta continuando a creare scompiglio da fuori la Casa, molto di più di qualche concorrente che si trova ancora nel programma. In nomination ci sono Stefania, Matilde e Guenda. La Casa in queste ore è completamente in subbuglio per uno scherzo che Tommaso ha fatto a Francesco. Questo ha innescato liti e fraintendimenti.