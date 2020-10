Il Paradiso delle signore spoiler 20 ottobre: arriva in città Stefania, segretamente innamorata di Federico

Nella puntata di martedì 20 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio farà una sorpresa a Marta. Il direttore dello shopping center le ha comprato un biglietto per New York. In città, intanto, arriverà una nuova protagonista.

Si tratta di Stefania Colombo, figlia di un cugino della zia Ernesta, che si scoprirà essere segretamente innamorata di Federico. Laura, invece, si troverà ad affrontare una ventata di novità, la fanciulla entrerà in società con Marcello e Salvatore.

Vittorio fa una sorpresa a Marta al Paradiso delle signore

Dopo la proposta di lavoro ricevuta da Marta oltreoceano, suo marito Vittorio deciderà di farle una sorpresa. Il direttore del Paradiso delle signore, nella puntata del 20 ottobre, mostrerà a sua moglie il biglietto che le ha acquistato per andare a New York. La signora Conti, ovviamente, non potrà che rimanere esterrefatta dinanzi lo splendido gesto di suo marito, Ad ogni modo, questa notizia desterà un po’ di sgomento al grande magazzino.

In molti si troveranno a parlare di quanto accaduto in un modo alquanto pettegolo. La scelta di Marta di trasferirsi in America per un po’ di tempo verrà vissuta con sospetto da alcuni protagonisti. Ad ogni modo, la donna sembrerà decisa nel suo intento. Nel frattempo, a casa Cattaneo sarà arrivata la zia Ernesta. Luciano, che in un primo momento aveva deciso di trasferirsi quanto prima lontano dal tetto coniugale, cambierà idea.

Spoiler 20 ottobre: un nuovo arrivo

Sotto consiglio di Clelia e Federico, il ragioniere deciderà di rimandare il trasloco, pertanto, si troverà a casa quando la zia arriverà. Quest’ultima, però, non sarà da sola. In sua compagnia ci sarà Stefania Colombo, figlia di una cugina. La fanciulla è segretamente innamorata di Federico ed ha una grande passione per il mondo della moda. Laura, invece, si troverà a vivere dei grossi cambiamenti nel corso della puntata del 20 ottobre del Paradiso delle signore.

Marcello e Salvatore le comunicheranno di aver accettato la sua proposta di accoglierla nella loro società. La giovane, inoltre, si trasferirà ufficialmente da Gabriella e Roberta e comincerà un nuovo capitolo della sua vita. Marta, invece, prima di prepararsi per la partenza, recupererà le foto più iconiche della sua vita con Vittorio. La donna avrà intenzione di ripercorrere il viale dei ricordi prima di andar via da Milano per un po’ di tempo.