Oroscopo 17 ottobre 2020: Gemelli troppo distratti, Scorpione verso un cambiamento

L’Oroscopo del 17 ottobre esorta i nati sotto il segno dei Gemelli ad essere più concentrati sul lavoro. I Vergine sono carismatici, mentre gli Scorpione desiderano un cambiamento

Previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi sarete molto sicuri di voi. Questa, però, è un’arma a doppio taglio in quanto potrebbe rendervi un po’ troppo arroganti. Cercate di accettare anche l’opinione altrui senza necessariamente imporre la vostra. In amore potrebbe nascere qualche discussione accesa, mantenete la calma.

Toro. Il segreto del successo è non smettere mai di credere nelle proprie potenzialità. In campo professionale potrebbero arrivare delle notizie inaspettate, non fatevi trovare impreparati. Per quanto riguarda l’amore, invece, dovete essere un po’ più tenaci, non arrendetevi al primo intoppo.

Gemelli. Oggi qualcuno potrebbe farvi perdere le staffe. Cercate di essere calmi e pazienti. Sul fronte lavoro, invece, è necessario prestare un po’ di attenzione in più. In questo periodo vi sentite un po’ troppo distratti e questo potrebbe spingervi a cadere in qualche errore grossolano.

Cancro. L’Oroscopo del 17 ottobre vi esorta a tenere gli occhi aperti sul lavoro. Qualche progetto dovrebbe essere rivisto. In campo sentimentale, invece, c’è una ripresa per quanto riguarda i single. In questo momento sono favoriti i nuovi incontri e le relazioni occasionali.

Leone. In questo periodo vi sentite un po’ stanchi e demotivati. Ad ogni modo, non abbattetevi e ricordare che la pazienza è la virtù dei forti. Dovete mantenere la calma, specie se sorgeranno delle divergenze sul lavoro. Al momento sono favorite le relazioni stabili.

Vergine. La giornata odierna sarà caratterizzata da un forte carisma. Se volete ottenere qualcosa nel lavoro è il caso di parlarne in questi giorni. Anche in campo sentimentale sarete irresistibili. In questo fine settimana potrebbe presentarsi qualcuno dal vostro passato.

Oroscopo fino a Pesci

Bilancia. Oggi ci saranno alcune questioni da risolvere in campo sentimentale e familiare. Non si tratta di un transito troppo problematico, anzi, vi aiuterà a relazionarvi maggiormente con il vostro io. Non abbiate timore a portare alla luce eventuali problematiche che vi attanagliano. Solo affrontandole potrete superarle.

Scorpione. L’Oroscopo del 17 ottobre vi annuncia che avrete bisogno di nuovi stimoli. Sia per quanto riguarda il lavoro sia l’amore sentite spesso il bisogno di cimentarvi in nuove esperienze. Cercate, però, di non compiere scelte affrettate. Se siete single, siate pazienti, non c’è limite alla provvidenza.

Sagittario. Il lavoro vi tiene impegnati e questo è un bene. Ad ogni modo, non dovete trascurare il partner. Se siete single dovete prestare attenzione a relazionarvi con i cosiddetti segni doppia faccia, quali Gemelli, Bilancia e Pesci. Cercate di dedicare più tempo a voi stessi.

Capricorno. I nati sotto questo segno potrebbero manifestare una certa difficoltà a relazionarsi con il prossimo. Un rapporto in crisi da diverso tempo potrebbe drasticamente volgere al termine. Periodo di cambiamenti anche sul lavoro. Se vi capita qualche nuova occasione, non lasciatevela scappare.

Acquario. In questi giorni la vostra testa è nel pallone. I nati sotto questo segno hanno un po’ di pensieri di troppo per la testa e questo vi renderà particolarmente inquieti. Approfittate di questo fine settimana per concedervi qualche momento di romanticismo con il partner.

Pesci. In questo periodo sono favoriti i cambiamenti, specie per quanto riguarda il lavoro. Se non siete appagati e soddisfati dalla vita che state vivendo, non abbattetevi e guardatevi attorno. In amore si tornerà a respirare un po’ di serenità, ma non dovete trascurare i piccoli dettagli.