GF Vip, Tommaso dice a Francesco di essere innamorato di lui, Oppini gli tira una sedia (VIDEO)

Continuano gli scherzi nella casa del GF Vip e stavolta ci ha pensato Tommaso a tendere una trappola a Francesco. Zorzi ha finto di essersi innamorato di Oppini, ma quest’ultimo ha reagito molto male.

Tra i due è nato un acceso diverbio, il quale è terminato anche con il volo di una sedia. A quanto pare, il figlio di Alba Parietti non ha preso di buon grado la qualità della burla architettata dal suo coinquilino reputando il tema un po’ troppo sensibile.

Lo scherzo di Tommaso a Francesco

Ieri sera i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip si sono lasciati andare ad una serata all’insegna del cibo e dell’alcol. Specie Zorzi e Dayane sono sembrati i più alticci ed hanno cominciato a dare luogo a scene particolarmente divertenti. Ad un certo punto, però, il concorrente del GF Vip Tommaso ha deciso di fare uno scherzo a Francesco. Nello specifico, l’influencer si è avvicinato al suo interlocutore e gli ha confessato di essersi innamorato di lui.

In un primo momento Oppini ha fatto fatica a credere alle sue parole, dato che Zorzi non faceva altro che ridere e fare battute. Dopo un po’ di tira e molla, però, Tommaso è sembrato infastidito dalle risposte del suo interlocutore, al punto da lasciare la cucina per recarsi nella stanza e interpretare il ruolo dell’offeso. La situazione è degenerata nel momento in cui l’influencer ha confessato che si trattasse di uno scherzo. (Clicca qui per il video)

La reazione di Oppini al GF Vip

A quel punto, Francesco ha tirato una sedia contro Tommaso lasciando esterrefatti tutti i concorrenti del GF Vip. Oppini si è sfogato dicendo di reputare davvero stupida la burla in quanto si tratta di temi un po’ troppo sensibili. A quel punto, l’artefice dello scherzo ha chiesto al suo compagno d’avventura cosa l’avesse fatto sbroccare in quel modo dato che è eterosessuale. Il figlio della Parietti, allora, ha detto di avere una sensibilità spiccata per certe cose.

Per questa ragione, è stato davvero male e in imbarazzo nel momenti in cui ha creduto che Zorzi si fosse realmente innamorato di lui. La vittima, poi, ha sbottato anche contro gli altri coinquilini per aver appoggiato Zorzi. I presenti, però, hanno confessati di non essere al corrente del fatto che il ragazzo stesse fingendo. Gli animi non si sono ancora acquietati e i due concorrenti si sono scontrati anche questa mattina.