Uomini e Donne, una spettatrice del pubblico si addormenta durante la registrazione, la regia la smaschera (VIDEO)

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, di venerdì 16 ottobre, è accaduto un episodio alquanto divertente in quanto una spettatrice del pubblico si è addormentato durante la registrazione. La persona in questione, in realtà, è abbastanza nota ai telespettatori, in quanto si tratta di Daniela, donna che è sempre intervenuta molto durante le riprese.

Ad immortalare la scena sono stati diversi siti di gossip che, infatti, non hanno potuto fare a meno di divulgare il video attraverso le pagine social. Moltissimi utenti hanno commentato quanto accaduto. L’episodio, inoltre, ha dato anche spunto per sollevare delle critiche contro il programma.

La spettatrice Daniela si addormenta a Uomini e Donne

La spettatrice del pubblico di Uomini e Donne, Daniela, si è resa protagonista di un momento alquanto esilarante durante la messa in onda di oggi. In studio si stava parlando di Gemma e della sua frequentazione con Biagio. Quest’ultimo, però, sta conoscendo anche altre donne nel frattempo, tra cui Maria, Aurora e, d’ora in avanti, anche Sabina. Proprio mentre quest’ultima ha sceso le scale per sedersi al centro dello studio, l’inquadratura è finita sul pubblico presente.

Nel guardare con maggiore attenzione la clip si è visto chiaramente che Daniela si fosse addormentata. La donna, infatti, aveva gli occhi chiusi e l’espressione parecchio annoiato. Questo episodio ha divertito moltissimo i telespettatori del talk show di Maria De Filippi, sta di fatto che molti hanno ironizzato sulla vicenda. Ad ogni modo, l’influencer Amedeo Venza ha approfittato della situazione per sollevare una piccola polemica. (Continua dopo il video)

Le critiche di alcuni utenti

Il protagonista, infatti, ha ironizzato sul fatto che le puntate di questa edizione di Uomini e Donne fossero davvero monotone, per questa ragione la spettatrice del pubblico si è addormentata. Specie quando si parla di Gemma, pare si dicano sempre le stesse cose e molti utenti l’hanno notato. Inoltre, secondo il punto di vista dell’influencer, anche i due nuovi tronisti non avrebbero nulla di interessante da mostrare.

Altri utenti, invece, hanno approfittato di questa situazione per muovere delle critiche contro altri programmi. Nello specifico, c’è chi ha paragonato la reazione di Daniela a quella che tutti gli italiani hanno quando Alfonso Signorini conduce il Grande Fratello Vip. O, ancora, c’è chi ha alluso al fatto che le puntate del talk show fossero monotone come i momenti in cui si parla della finta storia tra Adua e Massimiliano.