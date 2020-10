Massimiliano Morra, l’ex manager vuota il sacco: “Mi deve ancora dei soldi…”

L’ex manager contro Massimiliano Morra

Qualche giorno fa l’ex fidanzata di Alex Belli, ovvero Mila Suarez si era scagliata contro Franceska Pepe perché deve dargli i soldi dell’affitto. Ora, invece, stando a quanto riportato dal magazine Novella 2000 anche l’ex manager di Massimiliano Morra ha fatto sapere che quest’ultimo ha un debito con lui. Rosario Porzio e il concorrente del Grande Fratello Vip 5 avrebbero collaborato insieme ai tempi della partecipazione a Il Più bello d’Italia.

E a quanto pare sarebbe stato proprio lui a consigliarlo di presentarsi alla Ares di Alberto Tarallo per iniziare la sua carriera d’attore. Al settimanale diretto da Roberto Alessi, l’uomo ha confidato: “Conosco Tarallo da quando ero giovanissimo e facevo l’attore. Alberto è una persona meticolosa sul lavoro. Mi ha sempre detto: se vuoi recitare devi concentrarti e non puoi avere distrazioni. È proprio il suo modo di pensare. Io poi presi altre strade. Proposi a Massimiliano di incontrare Tarallo, viste le sue ambizioni professionali, e accettò senza farselo ripetere due volte”.

Porzio contro Adua Del Vesco

Stando alle dichiarazioni del suo ex manager, i rapporti professionali fra la Ares Film e Massimiliano Morra si sono interrotti colpa di Adua Del Vesco, che per anni si è fatta spacciare per la sua fidanzata. Addirittura Rosario Porzio la definisce come una grande pettegola.

“Adua è stata sempre la musa ispiratrice di Alberto, però nello stesso momento era una grande pettegola. Litigava spesso con Massimiliano, forse per invidia, chissà. Ma intanto fu Morra a lasciare la villa di Tarallo evidentemente anche di sua volontà visto che i rapporti con Tarallo e Losito non erano più così idilliaci”, ha asserito il professionista.

Massimiliano Morra avrebbe un debito con Rosario Porzi

Ma lo sfogo di Rosario Porzi non è terminato qui. Intervistato dal periodico Novella 2000, l’ex manager di Morra ha detto anche che ha ancora un contratto con lui, e dovrebbe ricevere il 10% del compenso che ha ricevuto all’epoca di Ballando con le Stelle.

L’uomo ci ha messo una pietra sopra e dei suoi soldi non gli interessa più nulla. “Preferisco non vederlo. Non mi piacciono le persone che spariscono dopo essere state aiutate nei momenti difficili. Massimiliano non era nessuno, abbiamo fatto di tutto per gestire la sua immagine. Alberto Tarallo gli ha fatto guadagnare soldi e prestigio. Il suo è stato un atteggiamento ignobile, lasciatemelo dire”, ha concluso Porzi.