Spoiler oggi Uomini e Donne: Sophie elimina Alessandro. Gianluca litiga con una corteggiatrice

Oggi, lunedì 19 ottobre, andrà in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne e gli spoiler sono davvero esilaranti. Dopo aver ampiamente discusso venerdì scorso del triangolo amoroso tra Carlotta, Roberta e Michele, si passerà un po’ ai protagonisti del trono classico.

Tra questi, verranno interpellati Gianluca e Sophie. Entrambi i ragazzi sembrano non riuscire a costruire nulla di importante con i loro corteggiatori e corteggiatici. Proprio nella puntata odierna, infatti, emergeranno questioni molto private.

Le difficoltà di Gianluca a Uomini e Donne

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che al centro dello studio siederà Gianluca. Maria De Filippi manderà in onda l’esterna tra il ragazzo e una sua corteggiatrice. Il tempo che i due trascorreranno insieme, però, farà emergere delle divergenze tra i protagonisti. La ragazza, in particolare, dirà di non essersi sentita a suo agio in quanto il tronista è un po’ troppo impostato. A suo avviso, infatti, Gianluca pensa troppo a se stesso.

Una volta tirato in ballo questo argomento, il ragazzo prenderà la parola per fare una precisazione. Nello specifico, dirà di essere in difficoltà in questo contesto in quanto in passato ha molto sofferto per amore. Per tale motivo, prima che si apra davvero con una donna, necessità di qualche certezza in più. Ad ogni modo, i due protagonisti avranno una piccola discussione in studio.

Spoiler oggi: Sophie elimina Alessandro

Altra persona che pare sia parecchio ferma durante questa esperienza è Sophie. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, gli spoiler ci svelano che vedremo la ragazza uscire con un ragazzo di nome Alessandro. I due sembreranno essere abbastanza in sintonia ma, una volta tornati in studio, la tronista deciderà di interrompere la conoscenza e manderà via il ragazzo. Quest’ultimo rimarrà basito in quanto non credeva affatto di non aver suscitato nessuna sensazione nella protagonista.

Davide, invece, si troverà molto bene con Rossana, una ragazza proveniente da Lecce. L’esterna tra i due andrà alla grande e Donadei non riuscirà a nascondere il suo interesse durante la puntata. Beatrice, invece, non è stata portata in esterna in settimana e, per questo motivo, chiederà spiegazioni a Davide. La ragazza ha sempre mantenuto un profilo fin troppo basso, cosa che è stata notata anche dalla conduttrice, ma stavolta tirerà fuori un po’ di carattere.