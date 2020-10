Francesco Oppini minaccia Tommaso Zorzi: “Ha santi in paradiso. Ne parliamo con i miei legali”

Francesco Oppini si scontra con Tommaso Zorzi

Più tempo passa e più si rompono gli equilibri all’interno del Grande Fratello Vip 5. Francesco Oppini e Tommaso Zorzi sin da quando sono entrati nella casa di Cinecittà hanno legato immediatamente. Infatti e tra i due inquilini del reality show Mediaset è nata una bella amicizia. Tuttavia, nella serata di giovedì il loro rapporto si è incrinato per colpa di uno scherzo messo in scena dall’ex fidanzato di Iconize.

Gli autori hanno chiamato entrambi in confessionale e successivamente il figlio di Alba Parietti è andato in camera dagli altri inquilini a lamentarsi del comportamento dell’influencer. “Non mi importa, non me lo doveva fare, ha esagerato“, ha tuonato Oppini. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nell’appartamento.

Il figlio di Alba Parietti annuncia azioni legali contro il meneghino

Invece di farlo ragionare, Andrea Zelletta, Enock ed Elisabetta Gregoraci gli hanno dato corda facendo aumentare sempre di più la rabbia di Francesco Oppini. “Il gioco è bello quando dura poco, certe cose non si fanno“, ha tuonato il gieffino.

Ma non è finita qui, ad un certo punto il ragazzo ha sbottato sparandola grossa: “Se tutto gli è permesso perché lui ha dei santi in paradiso allora io alzo i tacchi e me ne vado. Io lo conosco il mondo dello spettacolo. Poi ne parliamo con i miei legali”. Per quale ragione il figlio della Parietti ha insinuato queste cose? Per caso sospetta che è raccomandato al Grande Fratello Vip 5?

Tommaso Zorzi candidato numero uno alla vittoria del GF Vip 5

Il popolo del web si è scagliato contro Francesco Oppini facendo presente che Tommaso Zorzi non ha nessun santo in paradiso, ma semplicemente è il protagonista assoluto di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Sin da quando ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, il noto influencer meneghino ha creato delle dinamiche con vari inquilini del reality show di Canale 5.

Inoltre, gli scommettitori sin dalla prima settimana di programmazione lo hanno dato favorito alla vittoria finale. Sicuramente della forte discussione tra i due inquilini verrà mostrata nel nuovo appuntamento condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Pupo e Antonella Elia.