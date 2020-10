Maurizio Costanzo zittisce Elisabetta Gregoraci su Briatore: “Frasi fuori luogo…”

Maurizio Costanzo contro Elisabetta Gregoraci

In attesa di tornare su Canale 5 con la nuova edizione del Maurizio Costanzo Show, il marito di Maria De Filippi continua a curare una rubrica su NuovoTv, il magazine diretto da Riccardo Signoretti. Tra le righe della rivista il giornalista romano ha criticato Elisabetta Gregoraci, inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5. L’82enne senza giri di parole ha detto di aver trovato fuori luogo certe frasi pronunciate dalla soubrette calabrese nei confronti dell’ex marito Flavio Briatore.

Stando a Costanzo, la gieffina dovrebbe rendersi conto che parlare male del padre di suo figlio in diretta tv non è un gesto elegante, rendendo noti anche questioni personali. Per chi non ha seguito il reality show, settimane fa la conduttrice si è lasciata andare a varie confessioni molto dure verso l’imprenditore. Per Maurizio tali esternazioni non sono un buon esempio nei confronti del piccolo Nathan Falco che potrebbe aver assistito al botta e risposta tra i suoi genitori.

I contrasti tra la gieffina e l’ex marito Flavio Briatore

Dopo le discussioni a distanza tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, pare che tra i due sia tornato nuovamente il sereno. Infatti, l’ex manager della F1 ha mandato una lettera all’inquilina del Grande Fratello Vip 5 con al miele.

La conduttrice di Battiti Live è rimasta felice di tale cambio da parte dell’ex marito, anche perchè reputa prioritaria la serenità del figlio. Sulla rubrica che cura su Nuovo Tv, Maurizio Costanzo ha avuto da ridire sulla gieffina, dicendo: “Continua a parlare della sua vita con l’ex e questo è un modo per ribadire: ‘io non sono famosa in quanto Gregoraci, ma perchè sono l’ex moglie di Briatore’”.

Elisabetta Gregoraci ha un flirt con Piero Barone? Il gossip

Giorni fa a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, nella seconda parte dedicata al gossip e di spettacolo si è parlato molto di Elisabetta Gregoraci e il rapporto che ha intrapreso con Pierpaolo Pretelli al GF Vip 5. In puntata si è parlato del presunto flirt tra la soubrette calabrese e Piero Barone de Il Volo.

Con molta probabilità la scritta sulla scia dell’aereo ‘Tu sei l’epicentro del mio terremoto’ potrebbe essere stata commissionata direttamente dal cantante siciliano. Sarà davvero così oppure la diretta interessata negherà tutto?