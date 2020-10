DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni domenica 18 ottobre: Sanem consegna il suo profumo a Fabbri

Appuntamento domenicale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continuano gli spoiler su DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Le anticipazioni ci rivelano che Mediaset ha deciso di continuare a trasmettere la serie tv il sabato e la domenica pomeriggio su Canale 5.

Cosa accadrà nella puntata in onda domani prima di Domenica Live di Barbara D’Urso? Can finalmente uscirà dalla prigione, Aylin continuerà ad agire alle spalle del Divit, mentre Sanem avrà una lite con una donna misteriosa. Per gli spoiler dettagliati vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Can esce dal carcere, Aylin si prende le quote della Fikri Harika

Gli spoiler del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda domenica 18 ottobre 2020, rivelano che Can finalmente uscirà dal carcere. Il Divit, però, è ignaro che la sua amata Sanem per scagionarlo ha stretto un patto con Enzo Fabbri. L’imprenditore italo-francese molto presto tra le mani avrà il tanto desiderato profumo della Aydin. E la perfida Aylin si impossesserà delle quote della Fikri Harika, il nemico del fotografo farà i conti con la rabbia della giovane aspirante scrittrice.

Quest’ultima, infatti, uscirà di nascosto dall’ufficio per vedersi nuovamente Fabbri in gran segreto. Nello specifico, la ragazza darà all’uomo la sua fragranza e quando firmerà il contratto, gli dirà che spera di non rivederlo mai più. Nel frattempo Can convocherà una riunione per valutare la creazione del nuovo spot pubblicitario.

DayDreamer – Le Ali del Sogno: nel quartiere di Sanem arriva una donna misteriosa: chi è?

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano che Sanem e Can staranno un po’ di tempo insieme al molo. In quell’occasione il Divit parlerà della sua infanzia alla Aydin. Il fotografo le racconterà che da piccolo ha sofferto tantissimo per il divorzio dei suoi genitori. Subito dopo getteranno dei biglietti in mare contenenti i loro desideri.

Nel frattempo, nel quartiere della giovane si aggirerà una donna misteriosa. Dopo essere scesa da un’auto lussuosa, comunicherà la sua intenzione di investire molto denaro per migliorare quella parte della città. Quest’ultima e Sanem non andranno d’accordo, visto che le due avranno una forte discussione. Nel quartiere la tensione si taglierà con un coltello, interverrà Mevkibe?