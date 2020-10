GF VIP, Natalia Paragoni su Andrea: “Sono tranquilla e rilassata”

Le recenti affermazioni da parte di Natalia Paragoni su Andrea Zelletta, attualmente partecipante al GF VIP 2020, hanno alzato un polverone mediatico. A chiarire la situazione ci ha pensato Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea, che ha voluto informare i i fan sui social.

Tutto è iniziato nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip trasmessa su Canale 5. Natalia è entrata in casa per fare una sorpresa al suo amore. Tuttavia, a spegnere il momento idilliaco ci ha pensato l’ex corteggiatrice facendo alcune insinuazioni sul passato del tarantino, il quale non avrebbe mantenuto un atteggiamento propriamente fedele nei confronti della sua dolce metà.

GF VIP: l’amore tra Andrea e Natalia

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono felicemente fidanzati da circa un paio di anni. Sembra un amore puro, esemplare. Eppure, dello stesso avviso non è stata Alice Fabbrica. Secondo quanto dichiarato da quest’ultima, Andrea l’avrebbe cercata anche dopo il termine della loro avventura a Uomini e Donne. Fabbica ha dichiarato: “Ha continuato a scrivermi anche dopo che aveva iniziato una storia importante”. Ha poi proseguito: “Alludeva a noi, al fatto che avevamo un conto in sospeso, mi ripeteva di volermi vedere”.

Andrea ancora innamorato di Alice?

Insomma, secondo Alice Fabbrica, Andrea Zelletta potrebbe provare qualcosa nei suoi confronti. Sarà davvero così? Alice ha tuttavia raccontato di come si sarebbe stancata dell’atteggiamento dell’ex tronista, tanto da decidere di bloccarlo sui social. Nei presunti messaggi che Zelletta avrebbe inviato alla Fabbrica, le avrebbe chiesto insistentemente un incontro. Sarebbe stata Alice a rifiutarlo.

Natalia tranquillizza i fan sui social

Dopo alcuni giorni di silenzioni, Natalia Paragoni ha infine deciso di dire la sua sui social, anche per calmare i fan, in forte agitazione per il futuro suo e di Andrea. La fidanzata di Zelletta ha dichiarato di essere calma e serena, ma ha chiesto rispetto per questo momento. Natalia ha scritto: “Sono tranquilla, rilassata. È tutto ok”. A detta della ragazza sarebbe giunto il momento di fare “un po’ di tutorial” in quanto si è accorta di essere un po’ assente, “ma capite il momento…”.

Dunque, Natalia ha preferito non rispondere direttamente alle forti dichiarazioni di Alice Fabbrica. Tuttavia, come ipotizza Coming Soon, potrebbe farlo nel corso della prossima edizione del GF VIP, quando Alfonso Signorini informerà Andrea Zelletta di quello che è successo.

Stefano Sala parla di Dayane Mello

Stefano Sala ha deciso di uscire allo scoperto rilasciando alcune dichiarazioni sulla sua ex Dayane Mello, attuale concorrente al GF VIP. Sala ha dichiarato che Dayane sarebbe rimasta incinta un paio di settimane dopo il loro primo incontro. La notizia per Stefano sarebbe stato “un fulmine a ciel sereno”.

Al tempo, l’attore e modello aveva appena terminato una storia d’amore, Dayane è dunque venuta dopo. Stefano ha detto, durante un’intervista a Chi: “L’ho conosciuta sette anni fa, e dopo due settimane dal nostro primo incontro è rimasta incinta. Un fulmine a ciel sereno. Io uscivo da una storia con un’altra modella brasiliana, poi è arrivata lei ed è scoppiata una passione incredibile”.