Elisabetta Gregoraci vuole lasciare il GF Vip 5: “Preferisco andare da mio figlio”

Elisabetta Gregoraci stanca dei litigi nella casa del Grande Fratello Vip 5

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 la tensione si taglia col coltello. Infatti, molti inquilini ha perso le staffe scagliandosi contro gli altri inquilini del reality show targato Mediaset. Nella serata di giovedì Tommaso Zorzi ha organizzato una burla ai danni di Francesco Oppini che ha scatenato dei malumori non solo al diretto interessato, ma anche ad altri concorrenti.

Dopo la forte discussione tra i diretti interessati con tanto di minaccia di denuncia da parte del figlio di Alba Parietti, a mostrarsi notevolmente infastidita da certi atteggiamenti è stata anche Elisabetta Gregoraci. Per quale motivo? Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nell’appartamento più spiato d’Italia.

La soubrette calabrese vuole gettare la spugna

Dopo la discussione nata al Grande Fratello Vip 5 tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi ha scatenato in Elisabetta Gregoraci la voglia di mollare l’avventura televisiva iniziata un mese fa. La soubrette calabrese, nonché ex moglie di Flavio Briatore ha ammesso di sentirsi stanca ed esausta di trascorrere tutte le giornate in balìa dei malesseri e delle tensioni degli altri inquilini del reality show di Canale 5.

“Queste non sono serate divertenti!”, ha asserito la conduttrice di Battiti Live visibilmente provata dall’atmosfera casalinga. Nel frattempo, nelle ultime ore la diretta interessata si è avvicinata nuovamente all’ex Velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli. Per caso la madre di Nathan Falco ci ha ripensato?

Elisabetta Gregoraci vuole lasciare la casa di Cinecittà

Elisabetta Gregoraci sembra arrivata al limite, infatti di recente ha fatto capire al pubblico del Grande Fratello Vip 5 di gettare la spugna. In un momento di rabbia, la showgirl calabrese ha dichiarato la sua intenzione di lasciare la casa più spiata d’Italia, confermando: “Preferisco tornare da mio figlio“. L’ex consorte di Flavio Briatore sembra non sopportare i comportamenti dell’influencer Tommaso Zorzi, che a suo dire è troppo scostante e capriccioso, ma soprattutto sempre bisognoso di attenzioni.

Andrà avanti con la sua decisione oppure rimarrà in gioco? Non ci rimane che attendere le prossime ore. Nel frattempo, ricordiamo che tutti i concorrenti che lasciano spontaneamente il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini dovranno pagare una penale.