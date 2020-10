Oroscopo 18 ottobre 2020: Vergine in prima posizione, rimonta del Cancro

L’Oroscopo del 18 ottobre vede i Vergine in prima posizione. Cancro, finalmente, guadagnano terreno, mentre Pesci si sentiranno un po’ spenti. Acquario nervosi

Previsioni 18 ottobre primi sei segni

1 Vergine. Prima posizione per i nati sotto questo segno. Oggi sarete pervasi da una grande voglia di fare e di amare. Il transito, purtroppo, è di breve durata, pertanto, fareste bene a godervelo più che potete. Lasciatevi andare a qualche momento romantico con il partner. Anche sul lavoro è un periodo molto fortunato.

2 Capricorno. Momento molto fortunato per quanto riguarda l’amore. In questi giorni sono favoriti gli incontri, dai quali potrebbero nascere delle relazioni anche durature. Nel lavoro è giunto il momento di farsi avanti. Se siete stanchi della situazione che state vivendo, ora potrete dare luogo a un cambiamento.

3 Cancro. Ripresa, finalmente, per i nati sotto il segno del Cancro. L’Oroscopo del 18 ottobre vi annuncia che in amore saranno fatti passi avanti. Alcuni nodi potrebbero venire al pettine. In campo professionale, invece, si va verso un graduale miglioramento, ma valutate attentamente ogni aspetto.

4 Toro. I nati sotto questo segno avranno voglia di cimentarsi in nuove relazioni e avventure. La sfera amorosa sarà caratterizzata da momenti molto passionali. Allo stesso tempo, però, farete parecchia fatica a legarvi stabilmente con una sola persona. Il lavoro vi sta dando qualche rompicapo. Approfittate di questa domenica per rilassarvi.

5 Scorpione. Posizione di metà classifica per i nati sotto questo segno. La giornata sarà carica di pulsioni e passioni. In amore sono favoriti i rapporti appena nati, pieni di novità e di intrigo. Nei rapporti con il prossimo, però, sarete un po’ troppo sospettosi. Il vostro istinto non mente, qualcuno sta tramando alle vostre spalle.

6 Bilancia. Se avete avuto delle discussioni di recente, questo è il momento di chiarire e di mettere le cose al loro posto. Sono favoriti i rapporti con gli altri e le nuove conoscenze. Sul lavoro ci sono opportunità per far valere le vostre teorie. Credete di più in voi stessi e non lasciatevi scalfire dai piccoli fallimenti.

Oroscopo ultime sei posizioni

7 Pesci. Oggi vi sentite un po’ spenti. L’umore, di per sé, non è negativo, ma c”è qualcosa che vi turba. Forse vi state preoccupando troppo per una questione che, in realtà, non è così grave. In amore dovete essere un po’ più flessibili, mentre nel lavoro non dovete battere la fiacca.

8 Ariete. Oggi sarete particolarmente prigionieri delle vostre emozioni. Tenderete ad alternare momenti di gioia ad altri un po’ più tristi come se nulla fosse. Da ciò si evince chiaramente che non è il caso di accollarvi decisioni o impegni troppo onerosi. Sul lavoro dovete rivedere qualche punto.

9 Gemelli. L’Oroscopo del 18 ottobre vi annuncia che nella giornata odierna potrebbero nascere delle incomprensioni con le persone che vi sono accanto. Cercate di mantenere la calma. Sul lavoro, invece, siete diventati un po’ troppo intransigenti, seppellite l’ascia di guerra.

10 Leone. Questa non è certamente la giornata adatta per dare luogo a discussioni in campo sentimentale. Siete un po’ nervosi e irritabili, cosa che potrebbe portarvi a vedere tutto nero. In campo lavorativo, invece, è giunto il caso di rivalutare un attimo la vostra situazione economica.

11 Sagittario. La giornata odierna potrebbe cominciare con il piede sbagliato. Cercate di mantenere la calma e di non immischiarvi in questioni che non vi riguardano. Sul lavoro siete un po’ tesi, forse c’è qualcosa che non vi rende sereni. Se siete single, potreste avere la sensazione di non riuscire più ad innamorarvi, ma è solo una condizione dettata dalle vostre paure.

12 Acquario. I nati sotto questo segno faranno bene a mantenere la calma, specie in amore. Oggi potrebbero sorgere delle polemiche che vi renderanno particolarmente agitato. Il modo giusto per non compromettere il vostro umore per l’intera giornata è quello di farvi scivolare le cose addosso.