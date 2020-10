Roberta Di Padua beccata in atteggiamenti intimi con un uomo, per il web è Michele (FOTO)

L’esponente del parterre femminile di Uomini e Donne, Roberta Di Padua, pare sia stata beccata in atteggiamenti intimi con un uomo. La donna, un po’ di giorni fa, ha condiviso tra le sue Instagram Stories alcuni video in cui era in dolce compagnia.

Nelle clip in questione, però, non è mai stato mostrato il volto del fortunato, ma solo un braccio e un dettaglio. Analizzando con maggiore attenzione le immagini, molti utenti del web hanno ritenuto che l’uomo in questione sia Michele. Se così fosse, dunque, la dama lascerà presto il programma? Vediamo cosa è emerso.

Le immagini di Roberta e un uomo misterioso

Roberta Di Padua è stata beccata con un uomo, il quale le stava facendo delle carezze alquanto sensuali. Nei video in questione si vede la dama sorridere, mentre una persona le accarezza la spalla e il collo. Lei accenna un sorriso ammiccante compiaciuto. La canzone inserita a corredo die video è “Adesso tu” di Eros Ramazzotti. Ad ogni modo, guardando con un po’ di minuzia, l’uomo in questione indossa un orologio, il quale sembra essere esattamente identico a quello che indossa Michele durante le puntate di Uomini e Donne.

Questo dettaglio ha, immediatamente, fatto sorgere i sospetti che possa trattarsi proprio di lui. Se così fosse, però, vorrebbe dire che tra i due si è venuto a creare un rapporto molto più intenso di quanto entrambi vogliono far sembrare in studio. Ricordiamo, infatti, che Michele sta conoscendo anche Carlotta, con cui sembra trovarsi molto bene. In molti, però, hanno accusato il cavaliere di usare la dama solo per far ingelosire Roberta. (Continua dopo le foto)

La Di Padua sembra triste sui social

Per il momento, però, Roberta Di Padua non è più intervenuta in merito alla questione dell’uomo misterioso apparso sul suo profilo Instagram. Dando un’occhiata agli ultimi contenuti che la donna ha pubblicato sui social, però, sembra che la sua vita sentimentale non stia procedendo esattamente al meglio. Di recente, infatti, ha pubblicato una Instagram Stories riferita a Valentina Autiero, altra partecipante del talk show pomeridiano, in cui ha detto: “Menomale che ho te”.

Questo, dunque, sembrerebbe dimostrare che la donna non sia molto serena. Dalle anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne, però, pare che Michele deciderà di corteggiare solo lei, interrompendo di conseguenza la conoscenza di Carlotta. Non cii resta che attendere per vedere come andrà a finire.