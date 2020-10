GF Vip 5: gli inquilini aggiornati sulla seconda ondata del Covid-19, Massimiliano Morra scoppia a piangere (FOTO)

Gli autori informano gli inquilini della seconda ondata di Covid-19

Nella mattinata di sabato 17 ottobre 2020 gli autori del Grande Fratello Vip 5 hanno chiamato i concorrenti di sesso maschile in confessionale. Per quale motivo? Una volta sono rimasti tutti sono rimasti in silenzio e con delle facce stravolta.

Gli inquilini del reality show di Canale 5 si sono precipitati in veranda, e lì Massimiliano Morra è scoppiato a piangere dicendosi molto preoccupato per i genitori per la situazione del Covid-19 di ora. Il gesto dell’attore napoletano ha fatto capire al pubblico che la produzione del programma Mediaset li ha aggiornati su quello che sta succedendo al di fuori della casa più spiata d’Italia. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nell’appartamento di Cinecittà.

Massimiliano Morra scoppia a piangere: il motivo è legato al Coronavirus

Vedendo Massimiliano Morra in lacrime, Tommaso Zorzi si è avvicinato a lui cercando di tranquillizzarla in tutti i modi. “Devi stare tranquillo che andrà tutto bene. Certo, adesso però come possiamo litigare per un pezzo di pane sapendo cosa sta succedendo fuori?!“, ha asserito il noto influencer meneghino. Subito dopo, mentre Francesco Oppini stava dicendo il suo punto di vista sulla seconda ondata di contagi da Coronavirus, gli autori del Grande Fratello Vip 5 hanno appositamente cambiato regia trasmettendo le immagini di Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta che giocavano a carte.

Poi gli autori hanno richiamato l’ex di Iconize in confessionale e qualche minuto dopo hanno messo la musica. Quindi Zorzi è tornato ad animare le dinamiche della casa di Cinecittà. (Continua dopo la foto)

La regia censura certe immagini: perché?

Per quale ragione la regia del Grande Fratello Vip ha cambiato l’inquadratura su Francesco Oppini quando stava parlando del Covid-19? A quanto pare la produzione del reality show non sia troppo contenta che gli inquilini parlino di tale argomento, forse per timore che uno di essi faccia dei discorsi negazionisti scatenando polemiche fuori dalla casa di Cinecittà.

Rispetto agli altri concorrenti, Massimiliano Morra è rimasto particolarmente colpito da quello che hanno comunicato a tutti. Ovviamente speriamo che questo aggiornamento non influenzi molto la loro vita all’interno dell’appartamento più spiato d’Italia. Nella prossima punta Alfonso Signorini ne parlerà in diretta su Canale 5?