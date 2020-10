GF Vip 5, accesa lite tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando: “Con me caschi male” (VIDEO)

Accesa discussione in casa

Un sabato movimentato per Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci che all’interno del Grande Fratello Vip 5 si sono scagliata l’una contro l’altra. La lite è partirà verso l’ora di pranzo, discutendo animatamente in tavola. Perché quando sono impegnati a mangiare? Forse perché in quell’orario sono tutti vicini rispetto al resto della giornata dove gli inquilini sono sparsi per la casa. Sin da subito il popolo del web ha preso le parti dell’ex moglie di Andrea Roncato.

Ma per quale ragione le due donne del reality show di Canale si sono scontrate? Il botta è risposta tra le due gieffini è avvenuto a microfoni spenti. Subito dopo la regia si è resa conto di quanto stesse succedendo e ha pubtato le telecamere su di loro. La Orlando poi si è rivolta a Matilde Brandi per chiarire la loro situazione e ha fatto notare che la ballerina in nomination ha salutato le tre compagne d’avventura e non ha nominato lei, dopo averla ripresa perché secondo lei l’ha ignorata.

Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando si scontrano al GF Vip 5

A quanto pare tra le due donne c’era della vecchia ruggine, per questo motivo Stefania ha approfittato della situazione dicendo ad Elisabetta che nella casa si parla, non si sparla degli altri. Quindi la Gregoraci ha sbottato affermando che nel reality show si litiga molto, ma la Orlando le ha fatto notare che è una cosa normale al Grande Fratello Vip 5. La soubrette calabrese vorrebbe trascorrere delle serate spensierate, e rivolgendosi alla gieffina, ha detto: “Cara Stefania”. Quest’ultima si è alterata dicendo: “Se mi vuoi chiamare cara, ti chiamo anche io”.

L’ex moglie di Flavio Briatore gasata delle discussione ha infiammato la lite così: “Sei in ogni discussione, ti intrometti. Sto dicendo la verità”. In poche parole le due inquilini se le sono dette di santa ragione. La Orlando infuriata, ha affermato: “Non sto urlando. E non mi dire Cara Stefania come a fare la chiosa. Con me cadi male, molto male Elisabetta. Cadi male perché se cerchi la discussione io te la do. Così esci fuori anche un po’”. (Continua dopo il video)

Volano parole grosse tra le due donne

Ma la discussione tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 5 non è terminata qui. La conduttrice di Battiti Live ha punzecchiato nuovamente l’altra, dicendo: “Ho espresso il mio giudizio e ti sei sentita toccata, chissà come mai”.

Alla tirata dei conti, l’ex presentatrice Ra ha preferito non replicare più alla madre di Nathan Falco che continuava a dirle che sapeva solo urlare e non parlare normale. “Dimmi che sono aggressiva”, ha concluso la Orlando.