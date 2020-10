Adua Del Vesco smascherata: “A Massimiliano Morra gli ha messo contro l’Ares Film”

Torna alla ribalta l’Ares Film

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra da quando sono all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 hanno fatto varie confessioni. Dopo aver fatto sospettare di una presunta setta alla Ares, è venuto fuori che I due hanno finto per anni di essere stati fidanzati.

Di conseguenza è arrivato il coming out di Gabriel Garko che ha dichiarato anche di aver avuto delle storie finte con Eva Grimaldi, Manuela Arcuri e Serena Autieri. Dopo le dichiarazioni dei due gieffini, nelle ultime ore ha parlato anche l’ex manager dell’attore napoletano. Quest’ultima ha asserito che la professionista messinese è stata in grado di mettere contro l’Ares Film al suo finto ex.

L’ex manager di Massimiliano Morra vuota il sacco

Stando a quanto riportato dal portale DiTutto.it, l’ex manager di Massimiliano Morra ha confessato: “Massimiliano, che io sappia non ha avuto alcuna relazione gay e se per questo nemmeno etero perché era completamente dedito al lavoro, e in quella Villa a Zagarolo lui sarebbe rimasto se non fossero sorte tutte quelle problematiche con Del Vesco e di conseguenza con i produttori. L’attore pensava esclusivamente a diventare una star, questo lo devo dire… stoico e determinato come pochi”.

Il professionista ha affermato anche che l’inquilino del Grande Fratello Vip 5 ha commesso numerosi errori nei confronti dell’attrice messinese. “Errori però non così gravi da indurre l’attrice a metterlo contro l’Ares Film alcuni anni fa… credo che ci siano troppe bugie, troppi artifizi, troppe situazioni inventate… fiction nella fiction… ancora oggi”, ha affermato l’uomo.

Il GF Vip nasconde alcune notizie a Morra, perché?

Nel corso della lunga intervista per il sito internet DiTutto.it, il manager ha asserito di aver voluto bene a Massimiliano Morra come ad un figlio tanto da abbonargli anche il 10 % sugli ultimi lavori, che tecnicamente avrebbe dovuto gestire con la sua agenzia. Una nuova informazione che in queste ultime settimane è uscita su Morra. Una notizia, che al momento gli autori del GF Vip non gliel’hanno comunicata.

Ricordiamo che giorni fa lo stesso soggetto ha accusato il gieffino di avere un debito nei suoi confronti. Domenica scorsa, invece, a Live Non è la D’Urso Lele Mora ha parlato di rapporto omosessuale per Massimiliano per entrare nel casa di Cinecittà. Inoltre il padron di Ares Film, Alberto Tarallo ha detto che il partenopeo è stato allontanato dalla casa di produzione per colpa di Adua Del Vesco.