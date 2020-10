Maria De Filippi confessa: “Ero l’amante di Maurizio Costanzo, la moglie ci scoprì”

Maria De Filippi si confessa a Domenica In

Dopo due anni di corteggiamento finalmente Mara Venier è riuscita ad avere a Domenica In la sua cara amica Maria De Filippi. Quest’ultima ha risposto a tutte le domande che la professionista veneta le ha posto, anche quelle sulla sua vita privata.

Più di un quarto di secolo da la conduttrice di Uomini e Donne si trovò in una posizione difficile da accettare e a Rai Uno ha confessato: “Una sera la Flavi ci beccò al telefono la Flavi e si intromise per chiarire così la situazione. Anche mia madre intervenne: cercò di proteggermi”.

Queen Mary è stata l’amante di Maurizio Costanzo

Per fortuna, ora Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono una delle coppie più solide e affiatata del mondo dello spettacolo. Infatti I due conduttori hanno raggiunto un grande traguardo, ovvero quello dei 25 anni di matrimonio. Infatti, lo scorso agosto hanno festeggiato le nozze d’argento.

La loro relazione sentimentale, però, è nata in modo burrascoso perché, quando conobbe Queen Mary, il giornalista romano era ancora sposato con Marta Flavi. Un’unione che durò solamente un paio d’anni e che quando incontrò la conduttrice di C’è Posta per Te il legame era già in crisi.

Maria e Maurizio: la telefonata a tre con Marta Flavi

Intervistata da Mara Venier a Domenica In, Maria De Filippi ha rivelato che lei era “l’altra” di Maurizio Costanzo. Un ruolo che ha vissuto non bene e che, quindi, quando Marta Flavi venne a conoscenza del tradimento del marito, la fece stare malissimo. Una sera, la Flavi beccò i due amanti al telefono, intercettano la chiamata tra i due mentre stavano parlando.

L’allora consorte del giornalista romano ascoltate le loro parole, disse a Costanzo: “Se metti giù parliamo un secondo”. Un momento davvero traumatico per la professionista Mediaset, che lo racconta ancora con grande dispiacere: “Quel giorno per me fu un disastro. Mi chiesi cosa sarebbe successo. Passò tutta la notte e io mi auguravo che lui avesse il coraggio di dirlo a sua moglie”.