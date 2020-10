Fabrizio Corona ha il Covid, Nina Moric furiosa chiama il 112: “Ha invitato Carlos a casa” (FOTO)

In queste ore si è scoperto che Fabrizio Corona ha contratto il Covid. L’ex re dei paparazzi ha divulgato la notizia attraverso il suo profilo Instagram. Ad ogni modo, l’ex moglie Nina Moric ha pubblicato dei contenuti molto pesanti sui social in cui ha accusato l’uomo di aver violato le regole della quarantena.

Nello specifico, Corona ha invitato suo figlio Carlos a casa sua senza dire nulla alla mamma del ragazzo. Questo avvenimento ha fatto infuriare la modella che, infatti, ha chiamato il 112.

Fabrizio Corona e il Covid

Ieri sera Nina Moric ha sbottato sui social contro il suo ex marito. La donna ha già provveduto a sporgere denuncia contro di lui in quanto il protagonista sembrerebbe aver maltrattato e ricattato suo figlio. Ad ogni modo, sulla vicenda adesso interverrà chi di dovere, ma nel frattempo è sorto un altro problema. Fabrizio Corona sembrerebbe aver contratto il Covid e, nonostante questo, ha invitato Carlos a casa. Un po’ di giorni fa, l’ex paparazzo aveva divulgato dei contenuti sui social in cui aveva detto di avere la febbre molto alta.

Dopo un po’, ha lasciato intendere che si trattasse di Coronavirus. Anche se non sta al top della forma fisica, però, il protagonista sta continuando a condurre la vita come se nulla fosse. In particolar modo, ha mostrato ai suoi followers gli allenamenti che è solito fare. A tal proposito, ha detto che lui il virus lo sconfigge in questo modo. A riprendere il video c’era Carlos. (Continua dopo la foto)

La furia di Nina Moric

Il ragazzo, per tutta la durata del filmato, non ha fatto altro che incoraggiare suo padre. Contemporaneamente, Nina ha dichiarato pubblicamente di aver chiamato il 112 per denunciare la violazione della quarantena da parte del suo ex marito. I carabinieri, però, pare non siano riusciti a fare molto. La Moric ha detto che le forze dell’ordine le hanno spiegato di aver contattato la centrale e di aver esortato Carlos a tornare a casa. Più di questo, però, pare non sia stato possibile fare.

Nina ha accusato Fabrizio Corona di aver violato, non solo le norme anti Covid, ma anche quelle di buon senso. Invitando il figlio a casa, infatti, ha messo a rischio la salute di Carlos dimostrando un’assoluta immaturità e irresponsabilità. Per il momento, i due protagonisti sono spariti dai social. Non ci resta che attendere per capire come si evolverà la vicenda.