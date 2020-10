GF Vip spoiler, Selvaggia Roma entra nella casa, Eliana Michelazzo sbotta: “Degrado” (FOTO)

L’influencer Deianira Marzano ha fatto uno spoiler in merito al GF Vip che riguarda l’ingresso in casa di Selvaggia Roma. Quest’ultima è stata conosciuta dal pubblico per aver partecipato a Temptation Island come fidanzata di Francesco Chiofalo.

Con il tempo, però, la ragazza si è anche resa protagonista di pesanti disguidi con Eliana Michelazzo. Proprio quest’ultima, infatti, una volta diffusa la notizia, ha pubblicato uno sfogo sui social. Vediamo cosa è successo.

L’ingresso al GF Vip di Selvaggia Roma

Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di comprendere, Alfonso Signorini ha comunicato che la durata del reality show è stata allungata. A tal proposito, nuovi concorrenti entreranno in gara per cimentarsi in questa nuova avventura. Un po’ di giorni fa è trapelato il nome di Stefano Bettarini, il quale sembrerebbe aver avuto un flirt con Elisabetta Gregoraci. In seguito, poi, si è parlato di Cristiano Malgioglio, il quale ha già partecipato al reality in una precedente edizione.

Ad ogni modo, dopo la diffusione di queste indiscrezioni, ne è spuntata un’altra e riguarda Selvaggia Roma, la quale presto entrerà al GF Vip. La prima a divulgare questa informazione è stata l’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima ha dato la notizia certa al 99,9%. Sul profilo della Roma, intanto, in molti le stanno chiedendo se la notizia sia vera oppure no. Per motivi di privacy, ovviamente, la ragazza non può dare conferme. (Continua dopo la foto)

Lo sfogo di Eliana Michelazzo

Tuttavia, nell’ultimo periodo l’ex di Francesco ha un po’ diminuito la sua presenza sui social. Questo potrebbe significare che la protagonista sia in isolamento precauzionale prima di mettere piede nella casa più spiata d’Italia. Una volta trapelata la notizia relativa all’ingresso al GF Vip di Selvaggia Roma, la sua acerrima nemica Eliana Michelazzo ha commentato la cosa. La donna non ha esplicitato il nome di Selvaggia, ma i suoi riferimenti sono sembrati alquanto palesi.

Eliana, infatti, ha detto che notizie di questo genere rappresentano un vero e proprio degrado. Ricordiamo che quest’ultima non è in buoni rapporti con la Roma. La Michleazzo, infatti, ha accusato la sua ex amica di essersi comportata molto male con lei e di averle rubato anche degli oggetti di grande valore. Con queste premesse, pare che le prossime puntate del reality show si accenderanno ancora di più di quanto non sia già accaduto.