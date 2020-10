Uomini e Donne spoiler, Valentina Autiero lascia il programma in lacrime, Gennaro la spiazza

Nella registrazione del 17 ottobre di Uomini e Donne è accaduto un avvenimento molto interessante che riguarda Valentina Autiero. La donna fa parte della trasmissione da diversi anni e in tutto questo tempo non è mai riuscita a trovare l’amore.

Nell’ultimo periodo, però, la dama ha molto legato con Gennaro, un uomo il quale si è detto parecchio interessato a lei. Tuttavia, durante la precedente registrazione, pare che il protagonista l’abbia fatta arrabbiare e lei sia andata via tra le lacrime. A quel punto, però, lui l’ha spiazzata.

Valentina Autiero delusa a Uomini e Donne

Le anticipazioni relative alla registrazione di Uomini e Donne di ieri rivelano che Valentina Autiero ha lasciato il programma. Maria De Filippi ha fatto accomodare la protagonista al centro dello studio, la quale ha parlato del suo rapporto con Gennaro. Si è partiti da quanto accaduto nella precedente puntata, in cui Aurora si era pesantemente scagliata contro l’Autiero per continuare la sua conoscenza in studio senza provarci al di fuori. Nella puntata in questione, Valentina ha spiegato che, dopo quell’episodio, Gennaro si sia molto raffrettato nei suoi confronti.

Questo, dunque, ha fatto fare un passo indietro alla dama, la quale credeva di essere riuscita finalmente a trovare qualcuno di interessante. Gennaro, dal canto suo, ha confessato agli autori del programma di essersi trovato molto bene con la donna. Tra i due è scattato un bacio, il quale è stato davvero molto passionale. Ad ogni modo, questo pare non essere bastato a Gennaro per cominciare a provare un interesse mentale verso la donna.

La donna lascia il programma con Gennaro

Tali considerazioni hanno fatto perdere le staffe a Valentina Autiero, la quale è uscita dallo studio di Uomini e Donne in lacrime. La donna è sembrata decisa a lasciare la trasmissione. In quel momento, però, Gennaro l’ha spiazzata e l’ha seguita dietro le quinte. In quel momento, il giovane ha palesato la volontà di uscire dalla trasmissione anche lui per poter conoscere Valentina.

I due sono rientrati in studio e l’Autiero ha palesato le sue insicurezze. La donna sognava di lasciare il talk show in un modo decisamente più romantico. Nonostante questo, però, Maria De Filippi l’ha convinta a provarci ugualmente. Per tale motivo, i due protagonisti sono usciti dallo studio per cimentarsi nella reciproca conoscenza. Che sia la volta buona per Valentina?