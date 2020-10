Oroscopo 19 ottobre 2020: inizio settimana difficile per Bilancia, Pesci in pausa di riflessione

L’Oroscopo del 19 ottobre esorta i Gemelli a cimentarsi in nuove attività. Inizio settimana difficile per Bilancia, mentre Pesci devono riflettere

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Nella giornata odierna sarete pervasi da un ottimismo a tratti ingiustificato. Questo non è un male, ma dovete cercare di mantenere un equilibrio tra la realtà e il vostro punto di vista. Non viaggiate troppo con la fantasia, specie se ci sono di mezzo investimenti importanti e spostamenti di denaro.

Toro. Oggi sarete un po’ troppo diretti. Non avete voglia di perdere il tempo e girare attorno sulle questioni. Se una cosa non vi sta bene, non esiterete più di tanto a palesare il vostro dissenso. Cercate, però, di adoperare una linea morbida, o rischierete di dare luogo a discussioni.

Gemelli. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, questo è un momento molto favorevole. L’Oroscopo del 19 ottobre vi esorta ad avere ancora un po’ di pazienza. Se avete delle questioni in sospeso, avrete delle risposte verso metà settimana. Non vi esponete troppo in litigi che non vi riguardano.

Cancro. Momento di chiarimenti per quanto riguarda l’amore. A partire da oggi, le stelle torneranno ad essere in vostro favore. Non lasciatevi turbare dalle apparenze se vi cimenterete in nuove conoscenze. Dal punto di vista lavorativo, potrebbe essere necessario un cambiamento.

Leone. Le relazioni che vanno avanti da un po’ di tempo potrebbero giungere ad un punto di svolta, sia in positivo sia in negativo. Dal punto di vista lavorativo, invece, è il caso di rivedere alcuni progetti. Forse avete fatto il passo più lungo della gamba ed è necessario ridimensionare.

Vergine. Oggi sono favoriti gli incontri. Se siete single, approfittate per uscire il più possibile. Se, invece, siete in coppia dedicatevi al partner. Dal punto di vista lavorativo, invece, ci sarà una ripresa delle vostre finanze. Le persone che vi circonderanno faranno fatica ad annoiarsi in questo periodo.

Previsioni 19 ottobre fino a Pesci

Bilancia. Questo lunedì sarà un po’ più difficile degli altri. Non avrete molta voglia di adempiere ai vostri doveri. La cosa migliore per cercare di superare la giornata senza troppi danni e quello di parlarne con qualcuno e lasciarvi consigliare. Ricordate che non è tutto nero come vi sembra in questo momento.

Scorpione. Sagaci e intraprendenti. La vostra giornata comincerà alla grande. Vi sentite alquanto motivati, pertanto, è il caso di concentrarvi sul lavoro. Anche nelle relazioni con gli altri sarete molto intuitivi. Se qualcuno vi sta mentendo, ve ne accorgerete subito. Seguite il vostro istinto, oggi è più preciso del solito.

Sagittario. Oggi sarete un po’ irrazionali, specie per quanto riguarda il lavoro. Cercate di mantenere la calma e di evitare i litigi per motivi futili. Forse avete bisogno di un cambiamento o di una scossa per quanto riguarda la vostra professione. In amore c’è tranquillità.

Capricorno. L’Oroscopo del 19 ottobre rivela che vi sentite un po’ vulnerabili. Ad ogni modo, questo è il periodo giusto per fare un’analisi introspettiva e portare alla luce le eventuali falle del vostro carattere. Una volta scoperti i vostri punti deboli, affrontateli e andate avanti senza farvi troppi problemi.

Acquario. Periodo molto positivo per quanto riguarda il lavoro. Se siete alla ricerca di un impiego, oggi potrebbero arrivare delle risposte interessanti. In campo sentimentale, invece, non c’è nulla che vi turba. Vi sentite appagati e felici e questo vi rende molto sereni.

Pesci. In campo sentimentale, forse, avete bisogno di prendervi una pausa. Risulta necessario fare chiarezza tra i vostri sentimenti, in modo da capire cosa volete davvero. Sul lavoro potrebbero nascere delle discussioni o degli intoppi. Non lasciatevi abbattere dai piccoli problemi.