Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 19 ottobre: Biagio fra tre dame, Gemma delusa

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Inizia una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Il programma prodotto dalla Fascino è giunto alla 25esima stagione , ottenendo sempre dei successi dal punto di vista degli ascolti.

Il pubblico della rete ammiraglia Mediaset intorno alle 14. 45 avrà modo di vedere il primo appuntamento settimanale. Anche in questa puntata i telespettatori di Canale 5 potranno visionare il Trono classico e il Trono over assieme. Cosa accadrà in studio? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagliati concessi da Il Vicolo delle News.

Gemma Galgani litiga nuovamente con la sua acerrima nemica Tina Cipollari

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, in onda alle 14:45 su Canale 5, svelano che la padrona di casa Maria De Filippi mostrerà una new entry. Si tratta di Giuseppe, un nuovo cavaliere del parterre senior. Stando agli spoiler forniti da Il Vicolo delle News, quest’ultimo è venuto a conoscere nuove dame e a cercare la sua anima gemella in un programma televisivo.

Dopo questa breve parentesi, la conduttrice pavese chiederà alla regia di mandare in onda la solita clip contenente sfogo post puntata di Gemma Galgani. Ma anche il video in cui la torinese e l’opinionista Tina Cipollari, nello scorso appuntamento, hanno avuto una forte discussione per un cactus.

Trono over: Biagio diviso fra tre dame

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano anche che in settimana Gemma Galgani è uscita in esterna con Biagio. Tra il cavaliere e la dama torinese è scattato un bacio passionale. L’uomo, però, è uscito in esterna anche con la signora Maria ed anche tra di loro è scattato un bacio ma lo ha considerato “soft”. Oltre alle due donne, il cavaliere ha fatto un’uscita pure con una terza signora.

Il diretto interessato in trasmissione, ha anche detto che dopo essere uscito sia con la piemontese che con Maria, aveva bisogno di farsi una doccia fredda. Il motivo? Stando alle anticipazioni riportate dal sito internet Il Vicolo delle News, perché era molto presto ed è rimasto particolarmente colpito da tutte e due. Cosa accadrà tra i tre protagonisti del dating show di Canale 5?