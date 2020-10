Teo Mammuccari vuole querelare Rudy Zerbi: “È scemo, ha dato il numero mio sto sc..o!”

Scontro a Tu sì que vales: ecco cosa è successo

Il nuovo appuntamento di Tu sì que vales ha preso al via con un nuovo scontro verbale tra Rudy Zerbi e Teo Mammuccari. I due storici giurati sin dai primi minuti della trasmissione hanno avuto delle idee divergenti sui concorrenti in gara. Le prime incomprensioni sono nate dopo la performance di tre splendidi ballerini.

Quest’ultimi hanno ottenuto il 100% da parte della giuria popolare, di conseguenza Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti li hanno raggiunto al centro dello studio per mandarli direttamente in finale. A tre non si è voluto aggiungere prof di canto di Amici. Una decisione che ha fatto storcere il naso al collega. Ma la situazione è degenerata durante l’esibizione di un altro concorrente.

Rudy Zerbi dà il numero al pubblico di Tu sì que vales

Il concorrente Pinuccio ha manifestato tutta la sua ammirazione verso Maria De Filippi. Dopo che l’uomo ha ottenuto quatto si a Tu sì que vales, ha voluto chiarire di essere andato nel talent solo per vedere la conduttrice pavese. Dopo tale sviolinata, Teo Mammucari ha proposto a Pinuccio di avere il numero di telefono di Queen Mary in cambio del suo sì. Il concorrente stupito ha domandato se fosse tutto vero.

A quel punto è intervenuto Rudy Zerbi, affermando che glielo avrebbe dato lui. Ha iniziato a dare dei numeri e ad unn certo punto il collega si è reso conto che fosse il suo numero di cellulare. Ovviamente su Canale 5 è stato trasmesso con i bip, quindi il pubblico da casa, ma le persone presenti in studio hanno sentito tutto.

Teo Mammuccari vuole querelare Rudy Zerbi

Per tale ragione Teo Mammuccari si è alzata immediatamente dalla sua postazione urlando: “No!”. Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sono rimaste a bocca aperta e non riuscivano a capire cosa stesse accadendo nello studio di Tu sì que vales. “Mo devo cambiare numero!”, ha asserito il giurato.

E quando Queen Mary gli ha domandato cosa fosse successo, Mammuccari rivolgendosi al prof di canto di Amici Rudy Zerbi ha detto: “Ti querelo eh! Ha dato il numero mio sto sc..o!”. Ma l’ex direttore della Sony non ha fatto né caldo né freddo facendosi una grossa risata.