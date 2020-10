Fabrizio Corona esagera a Live non è la D’Urso: “Carlos vittima di riti satanici” la D’Urso blocca il collegamento (VIDEO)

Nel corso della puntata di domenica 18 ottobre di Live non è la D’Urso è stato intervistato anche Fabrizio Corona. Il protagonista era in collegamento da casa in quanto impossibilitato a raggiungere lo studio dal vivo.

Ricordiamo che l’ex re dei paparazzi è risultato positivo al Covid, per tale motivo è bloccato a casa in isolamento. Ad ogni modo, nonostante le sue condizioni non fossero esattamente delle migliori, l’ospite ha dato di matto rivelando cose che nessuno si aspettava. La conversazione è stata così agitata al punto che la conduttrice è stata costretta a interrompere il collegamento.

Le forti dichiarazioni di Fabrizio Corona

Durante l’ospitata a Live non è la D’Urso, Fabrizio Corona ha sbottato contro Nina Moric. Nello specifico, il protagonista ha detto di reputare la donna completamente pazza in quanto ha reso pubblici dei contenuti compromettenti inerenti suo figlio. Stando a quanto trapelato dalle dichiarazioni di Fabrizio, il diciottenne non starebbe attraversando un periodo facile, sta di fatto che sta assumendo degli psicofarmaci per curare schizofrenia e disturbi di ansia.

Per tale motivo, la conversazione che la Moric ha pubblicato, in cui Carlos accusava suo padre di ricattarlo, non sarebbero altro che frutto di uno stato di malessere del giovane. In merito a questo argomento, Corona ha anche aggiunto che il giovane sia vittima di riti satanici. L’ospite ha detto che c’è una persona, tale Michelangelo, il quale ha conosciuto Carlos ed ha cominciato a soggiogarlo con discorsi davvero inquietanti. L’obiettivo di questa persona sarebbe sempre stato quello di mettere il giovane contro suo padre. (Clicca qui per il video)

Barbara chiude il collegamento a Live non è la D’Urso

Fabrizio Corona, inoltre, ha spiazzato il pubblico di Live non è la D’Urso parlando anche dell’affaire Favoloso. Secondo le sue dichiarazioni, Luigi e Nina avrebbero maltrattato Carlos fino a ridurlo in condizioni pietose. Le parole di Corona sono state davvero troppo forti, al punto che è stato necessario un intervento della padrona di casa. Barbara D’Urso ha ascoltato in silenzio le sue dichiarazioni, ma quando la situazione si è fatta troppo calda ha deciso di interrompere il collegamento.

Questa scelta ha fatto infuriare Fabrizio che, infatti, ha staccato senza neppure salutare. Barbara ha detto che la situazione stava diventando davvero troppo forte, pertanto, si è scusata con tutti ed è andata oltre. Nina Moric, intanto, ha pubblicato un’altra conversazione privata intercorsa tra lei e Carlos, ma dopo pochi secondi l’ha rimossa dal suo profilo Instagram.