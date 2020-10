Yari Carrisi, ancora in lite con Albano? Non lo hai chiamato papà

Yari Carrisi ieri ha partecipato insieme alla mamma Romina e alla sua compagna The Crudi a Domenica In. Il giovane come tutti sanno ha un bel rapporto con la madre tanto che spesso e volentieri appaiono insieme anche sui social. Sembra, invece che abbia un rapporto un pò più complicato Al Bano. Infatti, non è la prima volta che si parla di litigi tra i i due e questa volta pare che ci sia di mezzo Loredana Lecciso.

Rapporti inclinati tra Al Bano e Yari Carrisi?

Yari Carrisi è uno dei figli di Al Bano e Romina Power. La loro è una famiglia molto allargata e molto perchè dopo l’addio con la cantante, l’artista pugliese ha intrapreso una storia importante con Loredana Lecciso da cui ha avuto anche altri figli. Da tempo però si parla di un rapporto un po’ difficile che Yari avrebbe insieme al padre.

Secondo alcune pettegolezzi circolati sul web, sembrerebbe che fra i due le cose siano cominciate ad andare non troppo bene quando Carrsi jr è venuto a conoscenza che il padre ha intenzione di convolare a nozze insieme alla Lecciso. Sembrerebbe, infatti, che di questa scelta il figlio non sia molto contento, anche se in realtà non è mai stata ufficializzata la cosa.

Yari non ha mai chiamato suo padre “papà”

A quanto pare, un altro indizio che lascerebbe intendere un litigio tra Yari Carrisi e suo padre, è anche un piccolo dettaglio. Durante l’intervista con Mara Venier, Domenica 18 ottobre, la conduttrice ha chiesto al giovane il perché si rivolgesse al padre chiamandolo Albano e mai papà.

Yari ha spiegato semplicemente di non averlo mai chiamato usando quell’appellativo fin dai tempi dell’infanzia. Fa anche molto discutere la scelta di Yari di apparire sui social utilizzando il cognome della madre Romina, altro piccolo dettaglio che potrebbe testimoniare la rottura col padre.

La denuncia della D’Urso

Infine, una recente notizia di riguarda sempre lo stesso Yari Carrisi ha lasciato il web senza parole. Pare infatti che sia stato condannato per una frase che avrebbe pubblicato sui suoi social lo scorso 21 Aprile. In una stories aveva scritto le parole “Barbara D’Urso deve morire” dopo che la conduttrice nel suo programma a Pomeriggio Cinque avesse parlato del riavvicinamento tra il padre e la Lecciso.

Questo l’avrebbe molto infastidito reagendo in quel modo sui social. Il Tribunale però ha emesso un decreto penale ai danni di Carrisi, che ha spiegato più voltre che le parole scritte si rivolgevano al programma della D’Urso e non alla persona in sé.