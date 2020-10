Elisabetta Gregoraci avrebbe tradito Flavio Briatore, spunta un ex fidanzato: “Ci siamo lasciati nel 2007”

Barbara D’Urso ospite il presunto amante di Elisabetta Gregoraci

Nella puntata di Live Non è la D’Urso andata in onda domenica 18 ottobre 2020, la padrona di casa Barbara D’Urso ha ospitato un erto Mino Magli. Quest’ultimo ha dichiarato di essere un ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, attualmente concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Stando al racconto dell’uomo, lui e la soubrette calabrese sarebbero stati insieme dal 2001 al 2007.

La confessione del diretto interessato ha creato numerosi sospetti al pubblico di Canale 5. Il motivo? Per i più informati la conduttrice di Battiti Live ha iniziato a frequentare Flavio Briatore nel novembre del 2005, per poi iniziare una relazione ufficiale nell’estate del 2006. Quindi in quel periodo stava con entrambi?

Mino Magli vuota il sacco

Intervenuto nello studio di Live Non è la D’Urso, Mino Magli chiamato in causa su Elisabetta Gregoraci ha confessato: “Ci siamo conosciuti nel 2001 per un servizio fotografico e nel 2005 mi disse che avrebbe dovuto fare un viaggio in Kenya dove c’era Flavio Briatore. Una volta tornata mi consegnò una lettera in cui mi parlava di un contratto che aveva con Briatore”.

L’uomo ha asserito che la loro storia d’amore sarebbe servita per il suo futuro e per la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Quindi ha ribadito che la loro relazione sentimentale è durata fino al 2007. Ma lo sfogo dell’uomo non è terminato qui. (Continua dopo il video)

La Gregoraci aveva un contratto con Flavio Briatore?

A Live Non è la D’Urso, più di una volta Mino Magli ha parlato di un contratto che Elisabetta Gregoraci avrebbe avuto con Flavio Briatore ad inizio della loro conoscenza. Successivamente quest’ultima si è poi trasformata in fidanzamento nel 2006 e poi le nozze avvenute nel 2008. Parlando nel talk di Barbara D’Urso, l’uomo ha confessato: “Ho avuto una storia segreta con Elisabetta Gregoraci. Lei parte e va in Kenya nel gennaio del 2006 e mi dice mancherò 2 o 3 giorni, vado perché è importante per la mia carriera. Invece è stata via dieci giorni in Kenya. Una volta tornata, non mi ha detto niente e mi ha lasciato una lettera”.

Poi il soggetto ha dichiarato che la gieffina ha iniziato a trovare scuse e le parlava sempre del contratto con l’ex manager della F1. “Lei mi diceva che questo contratto serviva per la sua vita e il suo futuro. Noi siamo stati insieme fino al 2007, poi io l’ho lasciati soli. Quando si parlava di amore”, ha concluso Magli. Arriverà la replica da parte dei diretti interessati?