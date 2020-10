Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 18 ottobre 2020: Gemma abbandona il programma esasperata dagli attacchi di Tina

La dama ha abbandonato lo studio in lacrime per non rientrare più esasperata dai commenti dell’opinionista. Lascerà il programma definitivamente?

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma esasperata da Tina lascia lo studio

Sabato 17 e domenica 18 ottobre si sono svolte due registrazioni di Uomini e Donne nella nuova formula che vede protagonisti del trono over e del trono classico uniti insieme. Alcune delle frequentazioni e dei rapporti che stiamo vedendo in questi giorni in onda sono continuati. Tuttavia, i siti di gossip si sono allarmati per un avvenimento in particolare.

Dalle anticipazioni che si sono diffuse nel web pare che una donna appena arrivata in studio abbia detto di essere una pescivendola e da questo è scattato un litigio molto forte tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Vi ricordate? La dama aveva detto che “Tina si intende di pesci“, frase che aveva profondamente offeso l’opinionista. Ebbene, Gemma l’ha ripetuta. Ovviamente Tina l’ha insultata pesantemente e a quel punto Gemma ha lasciato lo studio in lacrime. Interpellata da Maria la dama torinese ha detto di non riuscire più a sopportare quella situazione e poi non è più rientrata.

Nel web c’è timore che Gemma Galgani possa pensare di non tornare più nel programma, anche perchè ultimamente ha ricevuto soltanto delusioni, prima da Paolo e poi da Biagio. Nella registrazione di domenica, in particolare, la dama è rimasta delusa dal comportamento di Biagio, il quale continua a fare sorprese alle altre donne mentre lei è molto presa da lui.

Le ultime anticipazioni

Da quello che si apprende da Il Vicolo delle News in queste ore, pare siano arrivati dei baci passionali anche per i tronisti. Sophie ha baciato Nino che ha creato per lei un’esterna molto romantica. Gianluca ha baciato Gabriella dopo avergli mostrato la sua moto in un momento molto particolare su un divanetto.

Continuano gli scontri tra Roberta e Michele. Lui ha iniziato a conoscere altre donne e questo ha creato dei dissapori tra i due. Roberta è uscita dallo studio in lacrime e non c’è stato nessun punto d’incontro tra loro.

Valentina Autiero, invece, ha avuto delle incomprensioni con Germano, ma alla fine il cavaliere le ha chiesto di uscire dal programma insieme. Non c’è stata un’atmosfera molto romantica, ma Maria ha incoraggiato la dama a provarci e così lei ha accettato, anche se un po’ reticente.