GF Vip: Elisabetta Gregoraci allontana definitivamente Pierpaolo Pretelli

Sembra essere giunto al capolinea lo pseudo flirt che ha coinvolto in queste settimane i due protagonisti del reality. Ecco che cosa è successo nelle scorse ore nella Casa

GF Vip: un altro (forse definitivo) palo per Pierpaolo Pretelli

In questo primo mese di Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli si è avvicinato molto ad Elisabetta Gregoraci. L’ex velino di Striscia la Notizia ha detto che non avrebbe mai pensato che lei fosse così e ha iniziato a nutrire un interesse nei suoi confronti. Elisabetta all’inizio sembrava flirtare con lui, ma poi ha iniziato ad allontanarsi.

Alfonso Signorini nelle puntate in diretta incoraggia Pierpaolo ad andare avanti e ad avere pazienza con Elisabetta. Il conduttore sembra essere convinto che prima o poi lei si lascerà andare. Ma ieri è arrivato l’ennesimo palo per il ragazzo. Lui è andato ad abbracciare Elisabetta ma lei lo ha allontanato dicendo che si stava prendendo troppa confidenza.

Queste le sue parole: “Ci guardano da casa e potresti far innervosire… ho dei corteggiatori. Tu sei speciale, ma ce ne sono altri“. Poi ha aggiunto che una che va al Grande Fratello Vip e ha una frequentazione non deve per forza dire di essere fidanzata. Insomma, praticamente lei lo sta dicendo in tutti i modi. Ma Pierpaolo si arrenderà?

I segnali fuori dalla Casa

Dai social e dal web hanno notato che Elisabetta fa dei gesti particolari ogni volta che si parla d’amore, di lei e Pierpaolo. La showgirl si picchietta con le dita il petto all’altezza del cuore. Lo fa molto spesso, l’ha fatto anche in occasione del karaoke mentre cantava una canzone d’amore. Tutti sono ormai convinti che sia un messaggio per il famoso corteggiatore che l’aspetta fuori dalla Casa.

Bisogna anche ricordare che al di fuori si sta parlando molto di lei. In particolare, diverse testimonianze stanno gettando molte ombre sul suo matrimonio con Flavio Briatore e sulla sincerità delle sue intenzioni e sentimenti.

Si parla di lei come una che chiamava i paparazzi per andare sui giornali, che stipulava contratti per fare carriera. Lei nel reality poi affronta tutto in previsione della puntata e ai fini televisivi. Ancora nessun chiarimento sulla misteriosa persona che la aspetta fuori e non è mai chiara con Pierpaolo Pretelli. Voi che cosa ne pensate?