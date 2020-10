GF Vip, Pierpaolo fa credere ad Elisabetta di avere una donna al di fuori, lei s’ingelosisce (VIDEO)

In queste ore, nella casa del GF Vip continua il tira e molla tra Pierpaolo ed Elisabetta. Pretelli è sempre più intenzionato a conquistare la showgirl, ma quest’ultima pare lo stia allontanando in maniera anche alquanto esplicito.

Ad ogni modo, l’ex velino ha deciso di tentare una strategia differente. Nello specifico, ha provato a far ingelosire la Gregoraci facendole credere di avere una donna al di fuori. Ebbene, la reazione è giunta in un battibaleno.

Elisabetta allontana Pierpaolo

Pierpaolo Pretelli le sta provando davvero tutte allo scopo di riuscire a conquistare il cuore di Elisabetta al GF Vip. Il ragazzo, dopo aver ricevuto l’ennesimo rifiuto da lei in seguito ad un abbraccio ha provato ad adottare una nuova strategia. Nello specifico, il ragazzo si è avvicinato alla Gregoraci e l’ha abbracciata in modo molto caloroso. Lei, però, si è irrigidita e gli ha chiesto di allontanarsi in quanto qualcuno che si trova al di fuori del reality show potrebbe innervosirsi.(Continua dopo il video)

Ora lo fa andare a letto ancora incazzato #gregorelli #gfvip pic.twitter.com/C0R7jUBX48 — 𝕘 𝕚 𝕦 𝕝 𝕚 𝕒 💜 (@giul91) October 19, 2020

Le allusioni di Elisabetta, dunque, sono andate verso un uomo misterioso con cui pare abbia un flirt al di fuori della casa. Una volta scoperta la questione, allora, Pretelli ha deciso di giocare d’astuzia. Il ragazzo, infatti, ha fatto un discorso alla sua interlocutrice lasciando intendere di avere una donna che lo sta aspettando fuori. Con la complicità di Matilde Brandi, il concorrente è riuscito a provocare finalmente una reazione nella showgirl.

La nuova strategia di Pretelli al GF Vip

Una volta saputa questa notizia, infatti, Elisabetta ha detto di sentirsi meno in colpa se riceve gli aerei al GF Vip, in quanto anche Pierpaolo sembra impegnato. Ad un certo punto, però, ha cominciato a chiedere insistentemente a Pretelli cosa provasse nei confronti di questa donna del mistero. L’ex di Briatore gli ha domandato se le manca e se ha voglia di vederla. Pierpaolo ha continuato a reggere il gioco ed ha detto di provare qualcosa.

In seguito, il ragazzo ha esortato la sua interlocutrice a palesare il suo punto di vista sulla vicenda in modo sincero. Nel dettaglio, il giovane ha chiesto alla donna se si trova a disagio e si è infastidita una volta scoperta la vicenda. Elisabetta, però, con atteggiamento di superiorità ha detto di non avere alcun problema, ma in molti non le hanno creduto.