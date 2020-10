GF Vip: Tommaso Zorzi fa un appello a Maria De Filippi

L’influencer ha fatto una richiesta molto precisa alla conduttrice. Ecco di che cosa si tratta

GF Vip: Tommaso Zorzi si candida per Uomini e Donne

Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti della quinta edizione di Grande Fratello Vip che fa più discutere. In queste settimane ha creato scompiglio in Casa spesso e volentieri, ammettendo che fa certe cose proprio perchè si trova nel reality. Uno degli argomenti sul quale si sofferma spesso è la sua sfortuna in amore.

Tommaso non ha mai avuto problemi nell’ammettere che è omosessuale e a raccontare le storie che ha avuto in questi anni. Nelle prime puntate ha anche avuto qualche battibecco a distanza con Iconize, suo ex fidanzato e in questi giorni al centro del gossip per aver inscenato una finta aggressione omofoba.

L’influencer milanese, stanco di soffrire per gli uomini e desideroso di un amore bello e divertente, ha fatto un appello a Maria De Filippi. Tommaso ha chiesto di essere il prossimo tronista gay del programma “vista la disperazione sentimentale“. Poi, però, ha avuto dubbi sul fatto di riuscire a trovare qualcuno, convinto che non si possa presentare nessuno per lui. L’argomento del trono gay di Uomini e Donne è molto diffuso sui social. La produzione ha abbandonato il progetto dopo Claudio Sona e Alex Migliorini, ma in futuro deciderà di ripeterlo?

Le ultime novità dalla Casa

Sabato 17 ottobre è stata una giornata importante per i concorrenti: nel cielo di Cinecittà per loro sono arrivati diversi aerei con messaggi particolari che hanno risollevato gli animi. Infatti, c’è sempre più tensione adesso che si è capito che la Casa è praticamente spaccata in due. Tuttavia, in queste ore alcuni di loro stanno facendo di tutto per riappacificarsi. Matilde e Stefania hanno chiarito, così come Tommaso e Francesco.

Non solo, a contribuire a questo clima è stato sicuramente l’aggiornamento che la produzione ha dato ai ragazzi sulla situazione Coronavirus in Italia. Molti di loro sono rimasti molto scossi dalle ultime novità e per questo le discussioni e le liti sono passate in secondo piano.

Il web continua ad appassionarsi ad Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Mentre lui cerca di farla ingelosire, lei lo allontana parlando sempre di più di qualcuno che c’è fuori ad aspettarla. Nel frattempo continua a mandare dei segnali, non spiegando mai bene chi le ha mandato gli aerei, chi c’è fuori ad aspettarla, se Pierpaolo ha speranze oppure no.