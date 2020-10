Il Paradiso delle signore anticipazioni 21 ottobre: Salvatore ruba un’idea a Laura, lei s’infuria

Nella puntata di mercoledì 21 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che le idee di Laura si riveleranno davvero brillanti. A tal proposito, Salvatore deciderà di rubargliene una senza renderla partecipe di nulla. Questo farà infuriare la giovane.

In casa Cattaneo continuerà la farsa sul matrimonio perfetto recitata da Luciano e Silvia. La nuova arrivata Stefania, invece, rimarrà spiazzata quando vedrà i disegni realizzati da Gabriella per la nuova collezione. Vittorio farà una sorpresa a Marta.

Stefania estasiata al Paradiso delle signore

La partenza per New York, ormai, sarà sempre più vicina per Marta. A tal proposito, nella puntata del 21 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che la donna sarà sì entusiasta, ma allo stesso tempo molto in ansia per la nuova esperienza che si troverà ad affrontare. Per rendere l’ultima notte speciale, Vittorio Conti deciderà di organizzare una serata magica per sua moglie spiazzandola con una splendida sorpresa.

In casa Cattaneo, intanto, Luciano farà di tutto per far credere a zia Ernesta che quello con Silvia sia un matrimonio perfetto. L’impresa, però, si rivelerà più ardua del previsto. La nuova arrivata Stefania, intanto, si mostrerà molto impaziente di andare al grande magazzino per poter vedere come è fatto. Per tale motivo, Silvia soddisferà la sua curiosità e accompagnerà la ragazza presso la struttura. Nel momento in cui Stefania entrerà nello shopping center rimarrà spiazzata da una visione.

Anticipazioni 21 ottobre: il brutto gesto di Salvatore

La Colombo, nella puntata del 21 ottobre, si troverà dinanzi gli splendidi disegni realizzati da Gabriella per la nuova collezione del Paradiso delle signore e ne rimarrà estasiata. Ricordiamo, infatti, che la protagonista ha una passione spiccata per tutto ciò che riguarda il mondo della moda. Su di un altro versante, invece, vedremo che in caffetteria Salvatore ruberà una brillante idea di Laura.

In particolar modo, il giovane deciderà di contattare il Circolo per chiedere se sono interessati ad una fornitura di prodotti di pasticceria. La risposta sarà affermativa, pertanto, il giovane Amato adempierà a questo nuovo incarico. L’idea, come già anticipato, è di Laura, la quale non verrà informata della vicenda. Per tale ragione sbotterà pesantemente contro il suo socio. La fanciulla si sta rivelando una chiave importantissima per il business della caffetteria, pertanto, vorrebbe almeno che le venissero riconosciuti i meriti delle sue brillanti iniziative.