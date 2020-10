Oroscopo 20 ottobre 2020: Toro e Capricorno un po’ agitati, Vergine scintille in amore

L’Oroscopo del 20 ottobre 2020 esorta i Toro ad avere pazienza in mattinata. I Vergine, invece, sono favoriti in amore. Capricorno meglio mantenere la calma

Previsioni 20 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno saranno dominati da un’insolito senso di onnipotenza. Nel dettaglio, sarete particolarmente inclini a far valere le vostre ragioni. Ricordate, però, che in certi casi è necessario venir meno. La forza e l’energia saranno predominanti nella vostra giornata, approfittate per svolgere le mansioni più impegnative.

Toro. Il lavoro è favorito in questo periodo, specie per quanto riguarda le attività di recente apertura. Dal punto di vista sentimentale, invece, la giornata potrebbe cominciare con una piccola battuta d’arresto. Ad ogni modo, con il passare delle ore, la situazione migliorerà considerevolmente.

Gemelli. L’Oroscopo del 20 ottobre vi annuncia che la giornata potrebbe cominciare sottotono sia dal punto di vista sentimentale, sia professionale. Cercate di rimandare al pomeriggio gli impegni più scoccianti o le trattative per le quali è necessario contare sulla vostra concentrazione.

Cancro. Poco per volta, i nati sotto questo segno stanno uscendo dall’impasse in cui erano piombati. Le questioni sentimentali andranno verso una graduale risoluzione. Approfittare del momento favorevole per chiarire alcune questioni in sospeso. Consiglio del giorno: non rimandate a domani ciò che potete fare oggi.

Leone. I nati sotto questo segno dovranno prestare attenzione a qualche collega. Non tutti stanno agendo in modo pulito alle vostre spalle. Nonostante questo, però, il periodo è favorevole per la stipula di nuove trattative o per la nascita di interessanti relazioni.

Vergine. Oggi sarete passionali e molto inclini a trascorrere del tempo con la persona amata. In questo momento sono molto favorite le relazioni appena nate. Esse assumeranno connotazioni particolarmente intense e romantiche. Dal punto di vista lavorativo, invece, sono favoriti i lavori creativi.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Cercate di dare un senso alla giornata impegnandovi a risolvere tutte le questioni che avete in sospeso. Anche se all’inizio questo potrebbe sembrarvi particolarmente noioso, una volta portato a termine il lavoro, vi sentirete particolarmente soddisfatti. In amore siete sereni.

Scorpione. Chi va piano va sano e lontano. Questo è il motto che dovete interiorizzare in questo periodo. Se avete tante cose da fare, sbrigatene una per volta e vedrete che non avrete problemi. Sul lavoro ci sono buone opportunità per i single. Nuovi amori all’orizzonte.

Sagittario. Oggi sarete particolarmente loquaci, a tratti logorroici. Manifestate le vostre idee e i vostri punti di vista, ma cercate di ascoltare anche quello che ha da dire il prossimo, altrimenti il dialogo si trasformerà in monologo. Sul lavoro siete molto intraprendenti, è il momento di darsi da fare.

Capricorno. L’Oroscopo del 20 ottobre denota una certa propensione ad essere ligi al dovere. In campo professionale darete il meglio di voi. La sfera sentimentale, invece, potrebbe risentire un po’ di questa rigidità. Ad ogni modo è il momento giusto per guardarsi dentro.

Acquario. A partire da oggi comincerete a vivere nuovamente l’amore in modo completo. Fino a questo momento eravate turbati da qualcosa, ma d’ora in avanti le cose cambieranno completamente. In amore dovreste farvi valere un po’ di più, senza mai perdere la pazienza e la calma.

Pesci. Giornata un po’ complessa per i Pesci. Rimandate a domani le questioni più impegnative, perché oggi non ci sarete molto con la testa. Ad ogni modo, cercate di trarre vantaggio anche da momenti come questo facendo un’analisi interiore. Chiedetevi cosa volete davvero e allontanate tutto ciò che non fa parte dei vostri desideri.