Temptation Island: scontro durissimo sui social tra Anna Boschetti e Valeria Liberati

Le due ex protagoniste del programma hanno litigato sui social e non sono state molto carine tra di loro. Ecco che cosa è successo

Temptation Island: duro scontro tra Valeria e Anna

Lo scorso luglio Filippo Bisciglia ha condotto Temptation Island con protagoniste quattro coppie nip e due coppie vip. Tra le fidanzate c’erano Anna Boschetti e Valeria Liberati ed entrambe hanno fatto molto discutere per il loro comportamento e per la loro relazione rispettivamente con Andrea e Ciavy. Vi ricordate?

Anna voleva a tutti i costi il matrimonio e un figlio con Andrea. Spesso le sue dichiarazioni, quasi sempre sui soldi e la posizione economica del compagno, hanno scatenato l’ira del web e non solo. Alla fine, però, Andrea ha accettato le condizioni di Anna. Valeria, invece, dopo aver sentito da Ciavy che non provava più amore per lei si è lasciata andare tra le braccia di Alessandro Basciano fino ad arrivare ad un bacio. Poi però è tornata con Ciavy.

Ebbene, qualche ora fa sui social tra le due è scoppiato un litigio molto forte. Tutto è iniziato con Valeria, la quale ha risposto ad una domanda su Instagram su che cosa pensa di Anna e Andrea. Questo ha innescato una serie di altre dichiarazioni.

Valeria e Anna contro: ‘Opportunista, spero apra gli occhi’

Valeria a quella domanda ha speso bellissime parole nei confronti di Andrea dicendo che lo trova una bellissima persona ma meriterebbe qualcuno che lo ama per quello che è “non per quello che ha“. Su Anna poi ha detto “beh.. la risposta sta nella risposta“. Anna a quel punto ha risposto ad una domanda su Valeria e Ciavy e non è stata molto leggera.

La donna ha detto che è stato bruttissimo vedere che Valeria ha fatto le corna al suo fidanzato dopo 4 giorni davanti a tutta Italia. Ad ogni modo, se lei fa la mantenuta è una scelta anche del suo uomo, fare le corna invece è una cosa che è venuta solo da lei. Ovviamente Valeria ha risposto immediatamente a questo attacco.

Valeria ha detto che ha sempre riconosciuto il suo errore e il suo comportamento sbagliato, ma questo l’ha portato ad una crescita personale importante invece di rimanere al punto di partenza come lei, che non è incinta. Poi ha detto che pensa di Anna che è una grande opportunista e che spera che Andrea apra gli occhi molto presto.