Temptation Island, Speranza e Alberto nella bufera: la brutta strategia per guadagnare follower (FOTO)

In queste ore, due concorrenti di Temptation Island sono finiti al centro di una bufera, stiamo parlando di Speranza e Alberto. I due sembrerebbero aver architettato una strategia per accumulare un numero considerevole di follower.

A diffondere questa notizia è stata l’influencer Deianira Marzano. Una sua fan ha notato un comportamento anomalo verificatosi sul profilo della donna. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Gli strani movimenti di Speranza dopo la puntata di Temptation Island

Tra i concorrenti più discussi di Temptation Island ci sono, sicuramente, Speranza e Alberto. I due hanno generato scalpore per il tradimento di cui si è reso protagonista il ragazzo. A far scatenare il web, però, è stata anche la reazione di lei che, al falò di confronto, è sembrata fin troppo tranquilla e pacata. A fomentare la polemica contro di loro ci ha pensato una segnalazione trapelata in questi giorni. Alcuni utenti hanno notato uno strano movimento sul profilo di Speranza.

Quest’ultima, dopo la puntata di mercoledì scorso, ha cominciato ad accumulare sempre più follower, fino ad arrivare a 22.000. Il profilo di Alberto, invece, ne stava perdendo moltissimi e la maggior parte dei commenti erano offese e gravi insulti. Per tale ragione, pare che Speranza abbia temporaneamente chiuso il suo profilo ed abbia attivato quello del suo fidanzato con il suo nome. In questo moto, gli utenti un po’ disattenti stanno cominciando a seguire anche il profilo di Alberto, credendo sia quello della sua fidanzata.

La strategia di Speranza e Alberto

Questa notizia sta scatenando la polemica per due motivi. Il primo risiede nel fatto che, se così fosse, vorrebbe dire che i due hanno fatto pace, cosa che per i telespettatori è inaccettabile. Se Speranza ha davvero deciso di tornare con Alberto dopo tutto quello che lui ha fatto a Temptation Island allora merita di avere un uomo così al suo fianco. Questo è il pensiero del web.

In secondo luogo, tale comportamento anomalo sul web denoterebbe una strategia squallida per cercare di recuperare follower. In tal caso i due potrebbero anche essersi messi d’accordo fin dal principio per generare un po’ di sgomento. Ad ogni modo, l’unico modo per scoprire la verità è quello di attendere le prossime mosse della donna. Se riattiverà il suo profilo originale tra un po’ di tempo, allora vorrà dire che era tutta una montatura.