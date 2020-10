Gemma Galgani lascia UeD dopo lo scontro con Tina, incerto il ritorno nel programma

Le anticipazioni di Uomini e Donne diffuse dal sito IlVicoloDelleNews rivelano un colpo di scena inaspettato nel programma. Gemma Galgani, infatti, avrebbe abbandonato lo studio a seguito dell’ennesima lite con Tina Cipollari. La dama avrebbe prima insultato l’opinionista, che avrebbe replicato con toni accesi fino a portare la Galgani ad andarsene. Vediamo insieme cosa è accaduto.

Lo scorso sabato 17 e domnenica 18 Ottobre, sono state registrate le nuove puntate di Uomini e donne. Grazie a IlVicoloDelleNews è possibile anticipare cosa è accaduto nello studio di Maria De Filippi e a quanto pare non sono mancati litigi e colpi di scena. Le anticipazioni diffuse dal sito riportano sviluppi decisamente imprevisti per Gemma Galgani. La dama del Trono Over avrebbe lasciato il programma a seguito di un’accesissima lite con la sua storica nemica Tina Cipollari.

La dama al settimo cielo per le esterne con Biagio

Nelle puntate precedenti, la torinese si è avvicinata a Biagio. Tra i due ci sono stati diversi baci. Nella puntata registrata il 17 ottobre 2020, Gemma ha parlato di un pranzo insieme e ha spiegato che il suo cavaliere si è precipitato in ospedale per condividere con lei la gioia della nascita della nipotina.

Fino a qui tutto praticamente bellissimo, infatti, Biagio spiega che dopo aver pranzato con la Galgani è uscito con un’altra dama, Sabrina. Tra i due si è parlato di una cena ed è rientrato da Roma da Napoli solo alle 6 del mattino. Ovviamente tali parole hanno gettato Gemma nello sconforto più totale e agli occhi di utti è aparsa triste e delusa.

Gemma Galgani lascia lo studio e minaccia di non voler più tornare

Sempre secondo le anticipazioni di Uomini e donne, Gemma Galgani si è sfogata sia contro Tina Cipollari che contro Biagio. La dama poi è scoppiata in lacrime, in quanto si è sentita tradita da lui. La situazione però è improvvisamente precipitata quando è entrata in studio Evelin, una donna intenta a conoscere Nicola Vivarelli e che nella vita fa la pescivendola. Così, sarebbe scoppiato improvvisamente l’ennesimo scontro tra l’opinionistae la Galgani.

Quest’ultima infatti si sarebbe spinta a dire che Tina “si intende di pesci”. Ovviamente tali parole hanno scatentato la furia della Cipollari. Anche lei ha insultato pesantemente Gemma che poi ha lasciato lo studio. Poco dopo la torinese, rientrata in lacrime, ha chiarito di non essere più in grado di gestire questa tensione e che è pronta a lasciare tutto senza mai puiù tornare.