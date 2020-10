Uomini e Donne, Gemma Galgani abbandona lo studio in lacrime: caos durante la registrazione

Nuova registrazione di Uomini e Donne

Domenica 18 ottobre 2020 nello studio 6 dell’Elios in Roma sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Stando agli spoiler forniti da Il Vicolo delle News, in trasmissione è accaduto di tutto e di più. A quanto pare la storica dama del Trono over, ovvero Gemma Galgani ha deciso di abbandonare il parterre del dating show di Maria De Filippi.

Per quale ragione? Sembra che la piemontese abbia avuto un forte scontro con l’opinionista Tina Cipollari. Ricordiamo che quest’ultima non ha mai sopportato la presenza della donna in trasmissione, infatti da ben undici anni le liti sono all’ordine del giorno. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

Tina Cipollari fa piangere Gemma Galgani: il motivo

Stando alle anticipazioni riportate dal sito internet Il Vicolo delle News, nello studio di Uomini e Donne si stava parlando delle vicende di Nicola Vivarelli, ex di Gemma Galgani che ormai è un cavaliere del Trono over a tutti gli effetti. Dalle scale è stata fatta scendere una nuova dama per corteggiare il 26enne, dal nome Evelin. La ragazza si è presentata ai presenti dicendo che come professione fa la pescivendola.

A quel punto la dama torinese ha colto la palla al balzo per fare una battuta collegata “ai pesci” nei confronti della sua acerrima nemica Tina Cipollari. Naturalmente l’ex moglie di Kikò Nalli non l’ha presa bene ed è andata su tutte le furie. Infatti, durante il ballo, la storica opinionista del dating show di Canale 5 si è avvicinata alla piemontese dicendole delle cose irripetibili.

Gemma Galgani lascia lo studio di Uomini e Donne

Secondo gli spoiler della registrazione di Uomini e Donne realizzata domenica, dopo aver ricevuto degli insulti da parte di Tina Cipollari, Gemma Galgani deciderà di abbandonare lo studio 6 dell’Elios in Roma. La piemontese tornerà dopo qualche istante in lacrime per raccontare quanto successo su richiesta della padrona di casa Maria De Filippi.

Non serviranno a molto le parole di quest’ultima. Infatti, l’ex fiamma del gabbiano fiorentino Giorgio Manetti ha lasciato di nuovo lo studio stanca del comportamento della vamp frusinate. In pratica la diretta interessata ha deciso di non rientrare più. Quale sarà il futuro della Galgani nel programma pomeridiano di Canale 5?