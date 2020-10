GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci gela Pierpaolo Pretelli: “Troppa confidenza… ”

Elisabetta Gregoraci mette dei paletti con Pierpaolo Pretelli

Nella casa del Grande Fratello Vip 5 ci sono due concorrenti che provano un’attrazione reciproca. Stiamo parlando di Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci che nel reality show hanno stretto un bellissimo rapporto.

La scorsa settimana, di notte, l’ex Velino di Striscia la Notizia ha cercato in tutti i modi ad abbracciarla. Ma la reazione della soubrette calabrese ha lasciato il ragazzo senza parole. Cosa è accaduto? In poche parole l’ex moglie di Flavio Briatore ha detto al gieffino di rimanere al suo posto perchè secondo lei si è preso troppo confidenza nei suoi confronti.

In particolare, sembra proprio che al di fuori della casa di Cinecittà la donna potrebbe avere una fiamma che potrebbe essere infastidito da tali atteggiamenti. Si vocifera Piero Barone de Il Volo. “No, ma questa confidenza scusa? Ci stanno vedendo da casa e potresti far innervosire…Ho dei corteggiatori…Tu sei speciale, ma magari ce ne sono altri…”, ha asserito la showgirl.

La soubrette calabrese ha uno spasimante fuori?

Al Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli è rimasto scosso dalla confessione di Elisabetta Gregoraci. Infatti, immediatamente ha chiedo delle spiegazioni alla diretta interessata.

A quel punto la soubrette calabrese, con molta schiettezza, ha replicato in terza persona, dicendo: “Ragazzi non è che se una entra al GF Vip 5 e fuori ha una frequentazione deve dire che è fidanzata…”. In poche parole pare che l’ex moglie di Flavio Briatore abbia un corteggiatore all’esterno della casa più spiata d’Italia. Per caso è davvero il tenori del trio Il Volo?

Elisabetta Gregoraci fa pace con Stefania Orlando

La settimana scorsa scorso Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando hanno avuto un acceso confronto al Grande Fratello Vip 5. A distanza di qualche giorno le due gieffine sembrano aver deciso di sotterrare l’ascia di guerra. In pratica le due conduttrici si sono volute chiarire.

A fare il primo passo è stata l’ex moglie di Andrea Rincato, la quale ha confessato: “Credimi che per te ho sempre usato parole belle, in certi momenti si dicono cose che non si pensano…”. A quel punto la showgirl calabrese ha asserito di non provare alcun risentimento nei suoi confronti. Per sancire la pace si sono abbracciate affettuosamente. Durerà questa tregua?