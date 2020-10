È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici vuota il sacco: “Ho sempre avuto le corna”

La confessione inattesa di Antonella Clerici

Nel primo appuntamento settimanale di È sempre mezzogiorno in studio si sono creati una serie di simpatici siparietti. La padrona di casa Antonella Clerici si è mostrata molto ironica con gli altri protagonisti del programma culinario di Rai Uno. In poche parole la professionista lombarda ha fatto delle confessioni sul tradimento: “Anch’io ho avuto sempre le corna”. Lo sfogo della presentatrice è avvenuto dopo l’intervento da parte di Alfio.

Quest’ultimo, Che da tempo cerca una donna da amare, ha portato in studio il corno di un cervo. La strana iniziativa dell’uomo ha spinto nonna Amelia e la stessa Clerici a confessare, sorridendo, un retroscena sulla loro vita privata. Senza giri di parole la madre di Maelle ha dichiarato che in passato è stata tradita. Per fortuna da qualche anno l’artista Rai convive felicemente col petroliere ed imprenditore Vittorio Garrone.

Antonella Clerici confessa di essere stata tradita dai tuoi ex

La settimana di programmazione di È sempre mezzogiorno è partita all’insegna delle sorprese e del buon umore. La padrona di casa Antonella Clerici si è riappropriata della fascia del mezzogiorno di Rai Uno, dopo due anni di pausa. In quella o di tempo la donna si è rilassata nella sua casa del bosco, mentre al suo posto a La prova del cuoco c’era Elisa Isoardi.

Parlando di tradimento, col sorriso stampato in viso, anche nonna Amelia ha voluto fare una rivelazione: “Le ho avute due volte le corna! Però sono morti!”. La professionista lombarda faceva riferimento ai suoi precedenti consorti. Poi la protagonista Amelia ha successivamente tranquillizzato tutti, compresa la presentatrice, dicendo: “Sono morti ma non sono stata io!”.

Anna Moroni sarà ospite a È sempre mezzogiorno

Nel frattempo, dopo un ottimo inizio la trasmissione di Rai Uno fa fatica a mantenere degli ottimi ascolti perché su Canale Forum ha sempre un grosso seguito. Sul web gira voce che nei prossimi appuntamenti di È sempre mezzogiorno la conduttrice potrebbe ricevere una gradita sorpresa, ovvero la presenza di Anna Moroni in studio.