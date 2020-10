GF Vip, Guenda Goria fa una confessione sul suo compagno: “La moglie lo ricattava”

Guenda parla di Telemaco

Qualche ora fa la concorrente del Grande Fratello Vip 5 Guenda Goria ha aperto il suo cuore facendo delle inedite confessioni Telemaco, l’uomo con cui convive e la moglie di quest’ultimo. Dopo l’ultima puntata del del reality show di Canale 5, la ragazza ha sofferto tantissimo per aver letto che la consorte della persona che ama l’accusa di aver rovinato la sua famiglia.

Ovviamente la giovane non ci sta e, mentre stava parlando con Stefania Orlando, ha asserito: “Lei quando non vuole ascoltare fa orecchie da mercante. Da una parte le entra e dall’altra le esce. Però poi in puntata ha grande disinvoltura nel dire la sua opinione”.

Telemaco ricattato dalla moglie

Nelle ultime ore sono arrivai dei gossip che riguardano Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta. La ragazza è stata accusata di essere una rovina famiglie, per tale ragione venerdì sera il conduttore Alfonso Signorini ha messo al corrente la giovane di quanto stesse accadendo al di fuori della casa di Cinecittà. Ma la ragazza, ovviamente, non si aspettava minimamente tutto questo e, in particolare, non si aspettava dell’atteggiamento della madre.

Infatti quest’ultima, al Grande Fratello Vip, ha dichiarato su Canale 5 di essere contraria alla storia di Guenda e Telemaco. Naturalmente la congiunta è rimasta delusa e a Stefania Orlando ha confidato: “Sono stata sola in un paese straniero. Con una donna che ricattava un uomo. Pretendeva che lui vivesse da solo, usando l’arma di un figlio. Sono cose che mi vergogno a raccontare per loro”.

Guenda Goria delusa dalla madre

Inaspettatamente, la figlia di Maria Teresa Ruta ha avuto un lungo sfogo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Guenda Goria sulla vicenda di Telemaco e la moglie, ha detto che si tratta di una caduta di stile. La ragazza ha ribadito che non è per nulla una rovina famiglie, come la moglie della persona che frequenta l’ha fatta passare a tutta Italia.

La gieffina, inoltre, ha più volte detto nella casa di Cinecittà che Telemaco e la consorte non stanno più insieme da molti mesi. Una versione che Eva Henger ha confermato a Pomeriggio Cinque. Incerta del suo futuro, Guenda si è sfogata in questo modo: “Io ne ho subite di tutti i colori da questa situazione. Ma sempre porgendo l’altra guancia”.