Uomini e Donne anticipazioni oggi pomeriggio: nuova corteggiatrice per Davide, screzi in studio

Continuano gli appuntamenti con Uomini e Donne come sempre, le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio, 20 ottobre, rivelano sorprese per Davide. Quest’ultimo è sembrato legare parecchio con Beatrice che, tuttavia, è sembrata un po’ troppo infantile per molti utenti del web.

Gli altri tronisti, invece, proseguiranno con la conoscenze dei loro corteggiatori e corteggiatrici. Al trono over, invece, non mancheranno gli alterchi tra alcuni protagonisti del parterre.

Dove eravamo rimasti a Uomini e Donne

Nell’ultimo appuntamento di Uomini e Donne abbiamo assistito a diversi episodi tra cui uno screzio tra Nicola e Veronica. Tra i due c’è stato un bacio, il quale sembra abbia significato qualcosa di importante per la dama. Tuttavia, nel momento in cui una nuova protagonista si è presentata in studio, Vivarelli ha deciso di tenerla. Nelle prossime puntate vedremo che tale Angelica incuriosirà parecchio Nicola, sta di fatto che anche tra i due scatterà un bacio appassionato.

In merito ai protagonisti del trono classico, invece, Sophie ha conosciuto un nuovo corteggiatore, che ha deciso di tenere. Di Gianluca e Davide, invece, non si è parlato affatto. Per tale motivo, nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne assisteremo alle esterne che i due hanno fatto con le loro corteggiatrici. Specie Davide sembrerebbe essere rimasto particolarmente folgorato dall’arrivo di una nuova corteggiatrice, che si chiama Rossana.

Spoiler oggi pomeriggio

Gianluca, dal canto suo, non sembra essere interessato particolarmente a nessuna delle sue corteggiatrici. Come dirà nel corso della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, lui fa moltissima fatica ad aprirsi con le ragazze, in quanto ha sofferto molto in passato. Passando a Davide, invece, quest’ultimo conoscerà un po’ meglio Rossana. I due daranno luogo ad un’esterna molto piacevole, che si concluderà nel migliore dei modi.

Tornata la linea allo studio, il ragazzo dirà di essersi trovato molto bene con la dama. Dopo poco, però, sorgerà qualche polemica con Beatrice. La ragazza non è stata portata in esterna e questo la farà arrabbiare. Per la prima volta, infatti, la protagonista affronterà Davide in modo un po’ più diretto. Il tronisrta, però, la rassicurerà dicendole che questa settimana la porterà sicuramente fuori anche perché è il suo compleanno. Dopo queste frasi, la fanciulla si acquieterà e tornerà ad assumere il suo classico tono pacato.