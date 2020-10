Ezio Greggio sbotta contro un hater che critica il suo film: “Vitello, sembri un tacchino spiumato” (FOTO)

Critiche per Lockdown All’italiana

A quanto pare la pellicola Lockdown All’Italiana non è particolarmente apprezzato dagli internauti. Infatti, nelle ultime ore ha ricevuto diverse critiche sul web, addirittura non è piaciuto nemmeno dalla vedova di Carlo Vanzina.

Ezio Greggio, una dei protagonisti del film, intervistato da La Repubblica non si è detto spaventato dai giudizi negativi che si leggono sui vari social network. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato il professionista che a dicembre tornerà al timone di Striscia la Notizia.

Ezio Greggio replica alle critiche

Intervistato da La Repubblica, Ezio Greggio ha risposto alla domanda del giornalista: “Se mi hanno dato fastidio le critiche? Zero. Erano quattro gatti. Io non do retta a quel tipo di web, io posso dare retta magari discutere con un critico che parla di un film: è giusto fare una chiacchierata e rispondere. Ma quelli erano quattro imbecilli“.

Poi il collega di Enzo Iacchetti ha ricordato un altro giornalista li ha definiti una legione di imbecilli. “Ma i media hanno risposto loro e li hanno zittiti. Noi siamo tranquilli, abbiamo fatto un film cattivo, feroce, divertente e con quel tocco di melanconia che era giusta in una situazione come questa. Certamente non c’è un attimo di irriverenza nei confronti di chi è cambiato, anzi nel film abbiamo momenti in cui in maniera toccante parliamo di quel che ci accade intorno”, ha asserito il conduttore di Striscia la Notizia.

Un hater critica Ezio Greggio, lui sbotta

Nella giornata di lunedì un internauta di Twitter ha attaccato aspramente Lockdown All’italiana, il film diretto da Enrico Vanzina e anche Ezio. L’hater ha scritto il seguente commento sul noto social network: “Ti avrebbero fatto i complimenti?? ahahaha ma chi? gli amichetti invisibili del tuo mondo fantastico? sei cotto Ezio Greggio…non fai più ridere da 30 anni.. incastrato in un ruolo dal quale non puoi più uscire perché semplicemente non sai fare altro“.

Le parole del de trattore non sono piaciute al presentatore di Striscia la Notizia che ha sbottato così: “A giudicare dalla tua foto del profilo in cui sembri una rolata di vitello, sei tu che sembri cotto. Ciao fake, chiuso in un fornello: fatti mettere ancora un po’ di margarina perché la tua pelle sembra quella di un tacchino spiumato“. Ecco il botta e risposta: