Elisabetta Gregoraci, il suo ex rivela: “Con Flavio Briatore c’era un contratto. Niente amore”

Senza ombra di dubbio Elsiabetta Gregoraci è una delle protagoniste di questo GFVip 5. La concorrente sta facendo molto parlare di se e non solo per la presenza nel reality ma anche per ciò che la circonde. Prima l’avvicinamento a Pierpaolo Petrelli, poi la lettera di Flavio Briatore infine la presenza di uomo all’esterno della casa.

Ma cosa nasconde Elisabetta Gregoraci ai suoi fan. Ma sopratutto qual’è il vero rapporto con Briatore adesso, dato che più di una volta ha lasciato intendere di dovergli dare conto? Questa volta a parlare è proprio un ex della show girl che lo ha fatto in tv e senza peli sulla lingua.

Elisabetta Gregoraci sarebbe stata smascherata da l’ex Magli

Ieri sera a mettere in chiaro (forse) alcuni lati oscuri di Elisabetta Gregoraci ci ha pensato il suo ex Nino Magli al Live-Non è la D’Urso. L’uomo direttamente su Canale 5 domenica 18 ottobre ha detto di aver avuto per sei anni una storia segreta con l’ex di Briatore. Una verità choc, infatti nel programma è calato improvvisamente il silenzio.

Un silenzio mantenuto anche da Barbara D’Urso, sopratutto quando Nino dice che in quel periodo la Gregoraci iniziò a frequentare anche Flavio Briatore. “Nel 2005 mi parlò di un viaggio in Kenya con Briatore. Mi disse che era un viaggio importante per la sua vita e carriera. La aspettavo per il mio compleanno, lei mi scrisse una lettera per dirmi addio e mi parlò di un contratto con Briatore”, tuona Magli. “Me ne parlava sempre, lei mi diceva che non c’era niente tra lei e Briatore, serviva per la sua carriera”.

“Con Flavio Briatore un matrimonio da contratto”

Non contento, Magli per dimostrare che le sue parole nei confronti di Elisabetta Gregoraci non sono solo finzione ha portato in studio anche una lettera. Una missiva scritta proprio dalla gieffina nel gennaio 2006, dopo il viaggio in Kenya con Briatore. “La Gregoraci mi spacciava per amico di famiglia”, ha raccontato Nino. “Parlò di un viaggio di 2 o 3 giorni, ma invece furono molti e mi diede questa lettera. La salutai e andai via. Mi disse di non chiedere nulla”, continua il presunto ex fidanzato della Gregoraci.

“Mi parlava di un contratto con Briatore, che non c’era nulla. Ma serviva per la sua vita e per il suo futuro. Ovviamente c’è da sottolineare che tali accuse sono pesantissime e ora bisognerà vedere se Elisabetta replicherà.