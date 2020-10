Demet Ozdemir outift da migliaia di euro a Verissimo: ecco quanto ha speso per gioielli e abbigliamento l’attrice

Demet Ozdemir è la bellissima attrice turca di DayDreamer le ali del sogno. La giovane ha 28 anni, e lo scorso 7 ottobre 2020 è atterrata nel nostro Paese, precisamente all’aeroporto di Milano Malpensa. Il giovedì 8, invece ha registrato un’intervista con Silvia Toffanin negli studi Mediaset di Cologno Monzese andata in onda sabato 17 ottobre.

La ragazza si è presentata con un look molto particolare e ha fatto molto parlare i fan. I più attenti, infatti, sono riuscti a scoprire le firme del suo tailler e gioielli e pare che la somma aggirerebbe attorno a i migliaia di euro.

Demet Ozdemir a Verissimo

Demet Ozdemir si è lasciata andare ad una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin. Senza dubbio l’attrice turca è stata la più attesa della puntata e il pubblico ha moltro gradito la sau presenza. La ragazza, però, è smebrata agli occhi dei telespettatori molto vaga, sopratutto sulle domande riguardanti la vita privata.

Infatti ha dichiarato solo poche parole. “Vorrei essere una mamma, ma non è una decisione obbligata. Un giorno lo sarò anche io. Spesso mi sono chiesta che tipo di mamma potrei essere. Spero di essere serena e calma. Al momento non ho nessun fortunato al mio fianco. I fan impazziti d’affetto sono le mie persone, ho loro al mio fianco».

Nuovo progetto per l’attrice turca

Sul lato professiuonale, Demet Zdemir invece ha dichiarato che sta lavorando su una nuova serie in Turchia, molto diversa rispetto DayDreamer. È basata su una storia vera, di una donna che cerca di restare in piedi dopo un dramma. Dopo otto anni è giunto il momento di affrontare un dramma anche per me, un nuovo percorso, ha ammesso. “Lavoro così tanto che quando mi guardo allo specchio mi vedo vecchia, ma perché piango molto su questo set.” Per fortuna però ha tanta energia e riesce a divertirsi cme se avesse 20 anni.

L’outfit da migliaia di euro lascia i fan sgomenti

A lasciare senza parole i fan di Demet Ozdemir, come già detto in precedenza il suo outfit a Verissimo. La ragazza si è presentata con un tailler color grigio chiaro da far perdere la testa. Elegante ma nello stesso tempo molto sensuale. Sotto alla giacca un top con scollo a cuore che ha messo in evidenza il suo seno.

Una seguace molto attenta ha scoperto che solo i gioielli indossati dal’attrice sono Tiffany&Co. ed avrebbero un valore complessivo di oltre 3700 euro. Ancvhe gli stivali firmati Academia costerebbero circa 2000 euro. Infine, il completo che comprende giacca, pantalone e top sono della stilista Magdabutrim costrebbe circa 3200 euro. Ecco la foto dettagliata: