Soleil smaschera Iconize: “Ha mentito di nuovo, fingeva attacchi epilettici, picchiava il suo ex. Si è colpito con una bottiglia” (VIDEO)

Iconize ospite a Live Non è la D’Urso

Dopo aver inscenato un’aggressione omofoba ed essere stato smascherato da Soleil Sorge, domenica sera Iconize è stato ospite nello studio di Live Non è la D’Urso. Davanti ad un’arrabbiata Barbara D’Urso, il video maker ha confessato di aver sbattuto ripetutamente la testa contro una porta in preda ad una crisi di ansia. Il ragazzo si è giustificato dicendo che il suo fidanzato era abbastanza violento.

L’influencer ha asserito che si vergognava molto di quel gesto di autolesionismo, da raccontare a tutti coloro che lo seguono sui social network e anche ai suoi migliori amici di essere stato picchiato da omofobi. Ma la sua versione dei fatti non ha per nulla convinto la conduttrice napoletana, visto che Marco qualche ora prima della finta aggressione aveva mandato dei messaggi alla Sorge parlando di un pestaggio fittizio.

Soleil sbugiarda di nuovo Marco

Il giorno seguente, a Pomeriggio Cinque era presente Soleil Sorge dichiarando che Iconize avrebbe mentito ancora una volta facendo anche delle accuse molto pesanti. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha affermato che non si è ferito con una porta.

“Marco è venuto e ha preso in giro la gente. Ha detto che aveva un fidanzato manesco? No, lui vuole passare per vittima, ma sono gli altri vittime delle sue cattiverie e manipolazioni. Lui parlava di una relazione di 3 anni fa, di un tipo che l’ha tradito nel suo letto, ma tanto avevano una storia aperta. La realtà è un’altra. Poi ha mischiato due storie diverse. Doveva scusarsi e invece si è giustificato dicendo bugie”, ha tuonato l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez. In poche parole, secondo la Sorge, Marco avrebbe Unito le due storie per giustificarsi. Secondo lei Iconize è cattivo ed è pronto a infangare gli altri per di uscirne bene. “Si è dato una bottiglia di alluminio in faccia“, ha affermato la ragazza. (Continua dopo il video)

"Lui sta continuando ad arrampicarsi sugli specchi, a passare per vittima" Soleil Stasi replica alla versione data ieri da Iconize sulla finta aggressione. Marco ha mentito ancora? #Pomeriggio5 pic.twitter.com/Or4LMEDjuj — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 19, 2020

La verità della Sorge

Lo sfogo di Soleil Sorge a Pomeriggio Cinque non è terminato qui. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, infatti, ha detto anche che con molta probabilità Iconize ha bevuto alcol, ma non l’ha fatto perché era distrutto. “Quella sera era felicissimo, tranquillissimo ed era a casa mia. Poi è tornato a casa sua e la mattina dopo mi sono svegliata con il video della finta aggressione sui social. Lui strumentalizza tutto, qualsiasi personaggio o situazione. Ha fatto outing al suo ex con chiunque, con la famiglia, con gli amici”, ha affermato l’ex corteggiatrice.

Ovviamente Barbara D’Urso è rimasta scioccata da tali affermazioni, rispondendo così: “Io sono basita, perché il fatto è che Marco si è messo in contatto con noi per chiedere scusa a me, al pubblico e alla comunità LGBT. Quindi mi dici che si è inventato altre cose?”.