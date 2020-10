Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 20 ottobre: Davide fa uno scivolone

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. La trasmissione televisiva prodotta dalla Fascino è arrivata alla 25esima stagione, ricevendo degli ottimi risultati in termini di share. Il pubblico della rete ammiraglia Mediaset intorno alle 14.45 avrà modo di vedere il secondo appuntamento settimanale.

Anche in questa puntata i telespettatori di Canale 5 potranno visionare il Trono classico e il parterre senior assieme. Cosa accadrà in studio? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagliati dati da Il Vicolo delle News.

Il tronista Davide crea una grossa delusione a Beatrice

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano che Davide Donadei, lo scorsa appuntamento , disse che avrebbe portato in esterna Beatrice Buonocore. Il motivo? Perché sarebbe stato il compleanno della corteggiatrice ma, stando agli spoiler forniti da Il Vicolo delle News, il tronista alla fine non l’ha portata perché ha ricevuto alcuni messaggi abbastanza tristi da parte di Chiara.

Di conseguenza, il ragazzo ha preferito uscire con quest’ultima. Ovviamente Beatrice in studio sarà particolarmente irritata con lui. Nel parterre, alcuni erano dalla parte di Davide, ma la tronista Sophie, dirà che almeno poteva farle recapitare qualcosa.

Scuse in studio da parte di Davide Donadei e la corteggiatrice Chiara

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, in onda alle 14:45 su Canale 5, svelano anche che Beatrice si aspettava una sorpresa da parte di Davide visto che era il suo compleanno. Purtroppo, però, alla corteggiatrice non è stato recapitato nulla. Per questo motivo, uno che lavora nella redazione del dating show di Maria De Filippi l’ha chiamata dicendole che Donadei non l’avrebbe portata più in esterna perchè è uscito in esterna con un’altra spasimante.

Naturalmente la giovane ci è rimasta molto male e il tronista, in studio, porgerà le sue scuse. Inoltre lui si renderà conto che la ragazza ha subito una grossa delusione. Tuttavia, stando agli spoiler forniti da Il Vicolo delle News, lui si giustificherà di fronte ai messaggi che gli aveva inviato Chiara e per tale ragione ha preferito realizzare una esterna con lei. In trasmissione anche Chiara chiederà scusa a Beatrice per quello che è successo in settimana.