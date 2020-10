Giulia De Lellis risponde a domande scomode su Andrea Damante: “Hai una relazione clandestina?” (FOTO)

La vita sentimentale di Giulia De Lellis sembra destare grande interesse per i follower, i quali hanno posto delle domande abbastanza scomode che riguardano anche Andrea Damante. Alcuni utenti hanno chiesto alla loro beniamina di specificare come stia procedendo il rapporto con il dj.

Inoltre, altri le hanno anche chiesto se siano veri tutti i pettegolezzi che l’accostano ad una relazione clandestina con un amico del Dama. Secondo i sostenitori di questa ipotesi, l’influencer si sarebbe voluta vendicare del precedente tradimento subito dal suo ex. Vediamo tutte le risposte a tali quesiti.

Giulia e le domande su Andrea

In queste ore, degli utenti hanno fatto domande a Giulia De Lellis, che riguardano il suo rapporto con Andrea. Un fan ha chiesto alla ragazza cosa pensa del fatto che il suo ex sembra si sia rifatto una vita senza di lei. La De Lellis ha detto di essere molto serena in quanto, stavolta, tra i due è finita con rispetto ed educazione. Rispetto alla precedente separazione, infatti, in questa occasione nessuno si è reso protagonista di brutti gesti o mancanze di rispetto.

Per tale motivo, tra i due è rimasto un buon rapporto e, soprattutto, un ottimo ricordo. Giulia ricorderà sempre ciò che ha rappresentato Andrea per lei e che sempre rappresenterà. Ad ogni modo, dalle sue parole sembra essere definitivamente scongiurata l’ipotesi che tra i due sia in atto un ritorno di fiamma, come molti siti avevano riportato. In seguito, la protagonista ha risposto ad un quesito molto scomodo. (Continua dopo la foto)

La De Lellis e il flirt clandestino

Un altro utente ha fatto domande alquanto piccanti a Giulia De Lellis che riguardano un ipotetico flirt della ragazza con un amico di Andrea. Di recente si è vociferato che la protagonista stesse frequentando clandestinamente uno dei migliori amici del dama. Tale gesto sarebbe frutto unicamente di un desiderio di vendetta per tutto il male che Damante le ha fatto in passato.

L’influencer, però, ha chiarito in modo esplicito di non avere nessun rapporto con questa persona. Non è assolutamente nella sua indole predicare bene e razzolare male. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è apparsa anche un po’ infastidita ed ha detto che se le persone vogliono sapere se attualmente ha un flirt dovrebbero porre la domanda in modo completamente differente.