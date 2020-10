Andrea Zelletta e Natalia Paragoni shock, spunta una ragazza: ‘Lui chiedeva di vedermi. Fedele? Non credo’

A poche ore dall’incontro tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni nella Casa del Grande Fratello Vip spunta una ragazza con delle dichiarazioni molto forti sull’ex tronista.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: spunta un’altra ragazza

Ieri sera al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha fatto una sorpresa ad Andrea Zelletta e gli ha permesso di incontrare la sua fidanzata Natalia Paragoni. Il pubblico conosce molto bene questa coppia nata a Uomini e Donne un anno e mezzo fa. Andrea era il tronista e lei corteggiava Ivan Gonzalez. Ma Andrea, colpito da lei, ha fatto di tutto per corteggiarla e alla fine l’ha conquistata e poi scelta.

L’ex tronista nella Casa del Grande Fratello Vip ha speso sempre parole molto belle per la sua fidanzata dicendo che augura a tutti di trovare nella vita una persona come lei e che pensa di aver trovato la donna della sua vita. Nell’incontro tra i due ci sono state lacrime e parole piene d’amore, ma Alfonso Signorini ha anticipato che stava per accadere qualcosa alla coppia.

Infatti, tempo qualche ora e su DiPiùTv è spuntata la testimonianza di una ragazza che afferma di aver avuto una storia con Andrea e che lui l’ha cercata anche quando stava insieme a Natalia. Ecco qui di seguito le sue dichiarazioni.

Spunta un’ex corteggiatrice: ‘Andrea? Altro che comodino’

La ragazza in questione è Alice Fabbrica, anche lei ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La ragazza ha raccontato di aver conosciuto Andrea 5 anni fa tramite social e lui si era invaghito di lei. Si sono visti e rivisti ma il tutto è finito per una reazione di rabbia (come quella che lui ha avuto contro Franceska Pepe) quando ha saputo che Alice aveva incontrato un altro ragazzo.

Secondo lei Andrea non è affatto un comodino, nè un bravo ragazzo come vuol far apparire in tv. Non solo, ma alla domanda se Andrea è fedele nei confronti di Natalia, Alice ha avuto qualcosa da ridire. Lei ha chiaramente detto che l’estate scorsa lui l’ha cercata di nuovo per vederla e lei l’ha bloccato. È stata lei a dire di no dal momento che non vuole frequentare ragazzi fidanzati. Tuttavia, crede che lui non sia così fedele come ha fatto credere nella puntata del Grande Fratello Vip. Voi che cosa ne pensate?