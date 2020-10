GF Vip, televoto tra Matilde e Andrea truccato? Alfonso Signorini si fa scappare una frase (FOTO)

Durante la puntata di ieri del GF Vip Matilde ha perso al televoto contro Andrea. In merito a questo argomento, però, molti utenti del web hanno messo in dubbio la veridicità di questo esito. I sospetti sono nati durante la diretta.

Alfonso Signorini, infatti, prima che l’esito del televoto fosse reso noto, si è lasciato scappare una frase che ha insospettito parecchio i telespettatori. Il conduttore ha fatto un’anticipazione in merito a ciò che vedremo la prossima settimana e il protagonista di questi spoiler è stato proprio Andrea.

Il passo falso di Signorini al GF Vip

Nel corso della diretta di lunedì 19 ottobre del GF Vip si è verificato un fraintendimento in occasione del televoto che vedeva contrapposti Andrea Zelletta e Matilde Brandi. Il conduttore, dopo aver comunicato che Guenda e Maria Teresa fossero salve, ha lasciato gli altri due nominati ancora in bilico. Ad un certo punto della puntata, però, il presentatore ha spiegato ai telespettatori che nella prossima puntata si sarebbe affrontato un tema molto delicato.

In particolar modo Signorini ha detto che avrebbe tirato fuori un dettaglio molto interessante inerente la vita di Zelletta. L’esito del televoto, però, non era stato ancora palesato, pertanto, come faceva Alfonso a sapere che Andrea sarebbe rimasto in casa per poter affrontare questo argomento? Molto probabilmente, dunque, il giornalista era già a conoscenza del fatto che Matilde sarebbe stata l’eliminata della puntata.

I dubbi del web sul televoto tra Matilde e Andrea

Molti telespettatori, quindi, hanno sollevato una polemica sul web in cui hanno accusato la produzione del GF Vip di aver truccato il televoto tra Andrea e Matilde. A trattare la vicenda è stata anche l’influencer Deianira Marzano, la quale ha reputato molto sospetta la vicenda. Il gesto di Alfonso, dunque, è stato reputato un vero e proprio passo falso che lede la credibilità del programma. Non è affatto la prima volta che il reality show viene posto al centro di simili accuse.

Anche nel caso di Franceska Pepe, infatti, tutti si aspettavano che la modella sarebbe rimasta in casa a scapito di Adua Del Vesco. Ad ogni modo, nonostante le varie accuse trapelate, la produzione non si è ancora espressa in merito per chiarire la vicenda. Intanto, molti utenti stanno criticando il modo di fare di Andrea Zelletta. Quest’ultimo sembra estremamente tranquillo e pacato, ma quando gli viene mossa qualche critica, perde completamente il controllo e dà luogo a sfuriate parecchio forti.